ЦБ заявил о небольшом росте безработицы в России

Безработица в России находится вблизи исторических минимумов, но в последние месяцы немного возросла, указано в пресс-релизе Центробанка по итогам заседания по ключевой ставке. Точных цифр регулятор не называет.

По данным регулятора, напряженность на рынке труда в целом постепенно снижается. Также продолжает сокращаться дефицит кадров. «Рост зарплат замедляется и постепенно сближается с ростом производительности труда. При этом разрыв в их динамике по-прежнему существенный»,— отметили в ЦБ. Банк России указал возросшие по сравнению с производительностью труда темпы роста зарплат среди проинфляционных рисков.

По последним данным Росстата, безработица в июле составила 2,3% против 2,1-2,2% ранее в этом году. Показатель в 2,1% в мае стал минимальным за всю историю наблюдения с 1991 года.