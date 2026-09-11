ЦБ заявил о небольшом росте безработицы в России
Безработица в России находится вблизи исторических минимумов, но в последние месяцы немного возросла, указано в пресс-релизе Центробанка по итогам заседания по ключевой ставке. Точных цифр регулятор не называет.
По данным регулятора, напряженность на рынке труда в целом постепенно снижается. Также продолжает сокращаться дефицит кадров. «Рост зарплат замедляется и постепенно сближается с ростом производительности труда. При этом разрыв в их динамике по-прежнему существенный»,— отметили в ЦБ. Банк России указал возросшие по сравнению с производительностью труда темпы роста зарплат среди проинфляционных рисков.
По последним данным Росстата, безработица в июле составила 2,3% против 2,1-2,2% ранее в этом году. Показатель в 2,1% в мае стал минимальным за всю историю наблюдения с 1991 года.
Для инфляции важен не сам по себе небольшой сдвиг безработицы, а устойчивость охлаждения рынка труда. Банк России связывал ослабление проинфляционного давления с развитием такой тенденции в соответствии с ожиданиями компаний; при этом жесткая денежно-кредитная политика действует через снижение спроса на труд, а подстройка предложения товаров и услуг требует времени из-за длительного цикла инвестиций в оборудование и технологии.
Причина сохраняющегося разрыва между зарплатами и производительностью, которую ЦБ называл в июле 2024 года, — высокий спрос на труд при ограниченных возможностях расширения предложения из-за демографических факторов. Поэтому даже при замедлении роста зарплат дефицит работников может продолжать поддерживать инфляционные риски, пока производительность не будет расти сопоставимыми темпами.
Охлаждение рынка труда при этом развивается неравномерно. В марте 2026 года аналитики ЦБ отмечали, что в декабре предложение труда временно превышало спрос, но уже в январе на фоне роста числа вакансий дефицит кадров вновь начал расширяться; это указывает на зависимость результата от текущего соотношения вакансий и доступной рабочей силы, а не на автоматическое устойчивое ослабление давления на зарплаты.