Профицит текущего счета платежного баланса в первом полугодии вырос в 1,7 раза

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса в России по итогам первых шести месяцев 2026 года выросло на 67,2% год к году — с $20,4 млрд до $34,1 млрд. Показатель вырос вслед за увеличением выручки страны от экспорта, указано в пресс-релизе Центробанка.

В июне показатель относительно 2025 года также вырос. По мнению регулятора, это произошло за счет того, что рост экспорта товаров опережает рост импорта. За полгода профицит торгового баланса вырос на 20,7% — до $65,4 млрд против $54,2 млрд за тот же период 2025 года.

Внешний долг России с января по июнь вырос на 2,1% — с $306,7 млрд до $313,3 млрд. «Наиболее существенно выросли внешние обязательства прочих секторов и банковской системы»,— указали в Центробанке.