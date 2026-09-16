Доходы американских домохозяйств в 2025 году выросли на 2,6%
В 2025 году медианный доход американского домохозяйства в реальном выражении увеличился на 2,6%, достигнув $87,46 тыс. Такие данные представило Бюро переписи населения США (USCB). Это рекордный уровень с начала подсчетов в 1967 году. Также, по оценке бюро, доля людей за чертой бедности сократилась на 0,5 процентного пункта, до 10,2%.
Как отмечает CNBC, данные USCB относятся к 2025 году, так что по ним нельзя судить о ситуации после начала войны США в Иране и связанного с ней ускорения темпов инфляции. В августе цены в США выросли на 3,4% в сравнении с тем же периодом 2025 года.
В конце августа Министерство торговли США опубликовало данные, из которых следует, что прибыль американских компаний достигла рекордных с 1940-х годов 18% ВВП страны. Одновременно с этим доля зарплат работников в ВВП упала до 60% — это самый низкий показатель с 1950-х.
Рекордный медианный доход не означает равномерного улучшения положения всех американских домохозяйств. По оценке ING, расширение потребительских расходов в США поддерживают главным образом домохозяйства с высоким уровнем доходов, которые выиграли от роста фондового рынка.
Потребители со средним и низким уровнем доходов, по той же оценке, испытывают серьезные сложности из-за последствий тарифной политики Дональда Трампа. Поэтому общий показатель доходов стоит рассматривать с учетом разрыва между группами, а не как свидетельство одинакового улучшения благосостояния большинства.