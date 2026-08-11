Дефицит бюджета России превысил 6 трлн руб. в январе-июле
Дефицит федерального бюджета России вырос по итогам семи месяцев 2026 года до 6,46 трлн руб., или 2,8% ВВП. Предварительную оценку приводит Минфин.
«Высокие значения размера дефицита, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов»,— пояснили в ведомстве.
Расходы бюджета по итогам января-июля составили почти 28,6 трлн руб., что на 14,5% больше прошлогодних показателей за тот же период. Такую динамику Минфин связал с оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов.
Доходы федерального бюджета увеличились на 8,8% год к году и составили 22,1 трлн руб. Нефтегазовые доходы сократились на 16,8% год к году — до 4,6 трлн руб. из-за снижения цен на нефть в предыдущие периоды. Хотя их поступление осталось на уровне выше базового размера. Ненефтегазовые доходы (к ним относятся НДС, акцизы, налоги на прибыль и доходы физлиц и т. д.) увеличились на 18,3% год к году и достигли 17,5 трлн руб.
По итогам первых четырех месяцев 2026 года дефицит федерального бюджета России достиг 5,9 трлн руб., что составляет 2,5% ВВП. Этот показатель превысил план на весь 2026 год, который составлял 3,8 трлн руб., или 1,6% ВВП.
Минфин объясняет высокий дефицит опережающим финансированием расходов, при котором происходит оперативное заключение контрактов и авансирование отдельных расходов. Расходы бюджета за январь—апрель 2026 года составили 17,6 трлн руб., что на 15,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Госзакупки выросли на 41,4% в годовом сравнении, достигнув 5,7 трлн руб.
В апреле 2026 года глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство в мае предложит уточнить параметры действующего бюджета на 2026 год без внесения поправок в закон, используя имеющиеся полномочия правительства.