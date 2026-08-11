Дефицит бюджета России превысил 6 трлн руб. в январе-июле

Дефицит федерального бюджета России вырос по итогам семи месяцев 2026 года до 6,46 трлн руб., или 2,8% ВВП. Предварительную оценку приводит Минфин.

«Высокие значения размера дефицита, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов»,— пояснили в ведомстве.

Расходы бюджета по итогам января-июля составили почти 28,6 трлн руб., что на 14,5% больше прошлогодних показателей за тот же период. Такую динамику Минфин связал с оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов.

Доходы федерального бюджета увеличились на 8,8% год к году и составили 22,1 трлн руб. Нефтегазовые доходы сократились на 16,8% год к году — до 4,6 трлн руб. из-за снижения цен на нефть в предыдущие периоды. Хотя их поступление осталось на уровне выше базового размера. Ненефтегазовые доходы (к ним относятся НДС, акцизы, налоги на прибыль и доходы физлиц и т. д.) увеличились на 18,3% год к году и достигли 17,5 трлн руб.