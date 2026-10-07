Тарифы разогнали инфляцию

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 октября ускорило недельную инфляцию с 29 сентября по 5 октября в России до 0,96% с 0,12% неделей ранее, сообщил Росстат. По данным статслужбы, за отчетную неделю тарифы на водоотведение выросли на 17,1%, холодную воду — на 15,3%, горячую воду — на 14,2%, отопление — на 12,7%, электричество — на 12%. Масштаб зафиксированного Росстатом повышения тарифов превысил ожидания правительства, заложенные в текущий прогноз Минэкономики,— согласно сценарным условиям, совокупный коммунальный платеж в этом году должен вырасти на 9,9%. «Случится ли в следующие недели дезиндексация?» — задаются вопросом аналитики Telegram-канала «Твердые цифры».