Тарифы разогнали инфляцию
Мониторинг цен
08.10.2026, 01:07
Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 октября ускорило недельную инфляцию с 29 сентября по 5 октября в России до 0,96% с 0,12% неделей ранее, сообщил Росстат. По данным статслужбы, за отчетную неделю тарифы на водоотведение выросли на 17,1%, холодную воду — на 15,3%, горячую воду — на 14,2%, отопление — на 12,7%, электричество — на 12%. Масштаб зафиксированного Росстатом повышения тарифов превысил ожидания правительства, заложенные в текущий прогноз Минэкономики,— согласно сценарным условиям, совокупный коммунальный платеж в этом году должен вырасти на 9,9%. «Случится ли в следующие недели дезиндексация?» — задаются вопросом аналитики Telegram-канала «Твердые цифры».
По оценке Минэкономики, без учета коммунальных услуг потребительские цены за этот период выросли на 0,21%. Годовую инфляцию на 5 октября ведомство оценивает в 7,17% (см. график), отмечая, что показатель может быть уточнен после публикации Росстатом полных данных за сентябрь 9 октября.
Динамика цен без учета ЖКХ была заметно слабее. Продовольствие подорожало за неделю на 0,17% против 0,12% неделей ранее, но рост цен на продукты без овощей и фруктов остался на прежнем уровне — 0,24%. Плодоовощная продукция подешевела на 0,57%, хотя темп ее удешевления замедлился с 1,19%. Непродовольственные товары подорожали на 0,13% против 0,06%. Рост цен на бензин возобновился и составил 0,29%, дизель продолжил дешеветь. В услугах влияние индексации сдерживало снижение стоимости туристических поездок и размещения.
ЦМАКП в новом докладе об инфляции допускал, что ожидаемое повышение тарифов уже во второй половине сентября переносилось компаниями в цены продовольствия. Аналитики связывали с этим часть удорожания хлеба, круп и других продуктов, отмечая отсутствие сопоставимого роста закупочных цен на зерно в России. Индексация регулируемых тарифов и сезонный рост цен, по оценке ЦМАКП, могут подтолкнуть Банк России к повышению ключевой ставки.
Минэкономики в обновленном прогнозе ожидает инфляцию в 2026 году на уровне 6,8% против 5,2% в майской версии. Прогноз Банка России — 6–7%, а медианная оценка участников сентябрьского макроэкономического опроса регулятора — 6,6% против 6,2% в июле. ЦМАКП ожидает роста цен на 6,5–6,9%. Текущая годовая инфляция — 7,17% на 5 октября — превышает все эти оценки на конец года.
Газета «Коммерсантъ» №186от 08.10.2026, стр. 2