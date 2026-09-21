Частное потребление нехотя остывает

Российские потребители в августе в сопоставимых ценах потратили на покупки на 5,9% больше, чем годом ранее, подсчитали аналитики Альфа-банка. Этот годовой прирост скрывает резкое замедление спроса внутри периода: после быстрого роста весной расходы населения летом увеличивались слабо. Покупки продовольствия еще поддерживают спрос, но на непродовольственные товары он уже слабеет. Одновременно с этим замедляется рост зарплат — главный источник увеличения расходов населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В сентябрьском выпуске мониторинга потребительского сектора аналитики Альфа-банка сообщили, что в сопоставимых ценах потребительские расходы в августе выросли на 5,9% год к году. Траты на продовольствие немного ускорились в сравнении с июлем. На непродовольственные товары — замедлились, в том числе из-за ослабления продаж автомобилей после весеннего оживления авторынка.

По оценкам Дмитрия Полевого из «Астра УА», основанным на данных «СберИндекса», в июне—августе потребление с поправкой на сезонность увеличивалось в среднем на 0,2% в месяц против 1,5% в марте—мае этого года. В августе месячный прирост составил 0,18% после 0,32% в июле.

Потребители по-прежнему покупают больше, чем год назад, но месяц от месяца их расходы растут гораздо медленнее, чем весной.

Признаки замедления потребления появились уже в июльской статистике Росстата. Изучивший их Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) оценил рост потребительских расходов в июле к июню с поправкой на сезонность в 0,1% после 0,2% в июне и 0,8% в мае. По расчетам аналитиков центра, продажи непродовольственных товаров в июле сократились на 0,3% к предыдущему месяцу, продовольствия — выросли на 0,4%, платных услуг — на 0,3%. Центр макроэкономических исследований (ЦМИ) «Сбера» по своим оперативным данным определил снижение расходов населения в июле в размере 0,27%. Оценки месячного изменения показателя расходятся, но показывают ослабление спроса по завершении весеннего периода.

Учитывая динамику доходов населения, в обозримом будущем рассчитывать на ускорение частного спроса не приходится. Реальные располагаемые доходы во втором квартале увеличились на 1,5% год к году после 1,7% в первом, а рост реальных зарплат замедлился с 4,5% в мае до 3,4% в июне. По расчетам ЦМАКП, с поправкой на сезонность июньская зарплата не выросла к маю. Данные «СберИндекса» о медианных зарплатах, отмечает Дмитрий Полевой, указывают на их дальнейшее охлаждение в июле. Он связывает это с падением прибыли компаний и ростом их издержек.

Пока спрос поддерживают заимствования и небольшое снижение сбережений населения.

По данным Банка России, в августе требования банков к населению выросли на 0,2 трлн руб. В новых выдачах наметилось некоторое смещение в сторону потребительских кредитов, отмечает Евгений Сусин из Газпромбанка. По расчетам Альфа-банка, за первое полугодие 2026 года граждане направили на сбережения 4,7 трлн руб. против 4,9 трлн руб. годом ранее. Рассчитываемая банком норма сбережений от трудовых доходов снизилась с 16% в конце 2025 года до 15% сейчас. Это помогает поддерживать покупки, но не отменяет замедления их роста.

Первые сентябрьские данные указывают на продолжение этих тенденций, хотя для выводов о ситуации за месяц в целом их пока недостаточно. «СберИндекс» оценил реальный рост потребления за неделю с 31 августа по 6 сентября в 2,5% год к году. К предыдущей неделе расходы снизились на 2,1%, но в первые дни сентября такое снижение носит сезонный характер.

Данные за лето пока не соответствуют ожиданиям низкого роста потребления в 2026 году, заложенным в базовый прогноз Банка России: 1,5–2,5% (против 3,9% в прогнозе ЦМИ «Сбера»). Чтобы годовой результат уложился в диапазон ЦБ, в оставшиеся месяцы спрос должен замедлиться значительно сильнее, чем это было до сих пор.

Артем Чугунов