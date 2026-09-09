Дефицит бюджета России за восемь месяцев составил почти 6 трлн рублей

В январе-августе федеральный бюджет России был исполнен с дефицитом в размере 5,795 трлн руб., или 2,5% ВВП, следует из ежемесячной сводки Минфина. Законом о бюджете на этот год дефицит планировался на уровне 3,786 трлн руб., или 1,6% ВВП.

По данным Минфина, за отчетный период доходы бюджета выросли на 9,2% год к году, до 25,929 трлн руб. Ведомство отмечает положительную динамику в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (рост на 18,1%, до 20,91 трлн руб.), так и бюджетной системы в целом (рост на 12,7%). Поступления НДС увеличились на 26,3%, до 11,334 трлн руб.

Нефтегазовые доходы снизились на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,019 трлн руб. Минфин объяснил это снижением среднего обменного курса доллара, а также падением цен на нефть в четвертом квартале 2025 года и первом квартале 2026-го.

Расходы бюджета выросли на 14,7%, до 31,724 трлн руб. Опережающая динамика исполнения расходов по итогам восьми месяцев обусловлена «оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов», уточнили в министерстве. Объем госзакупок составил 8,996 трлн руб., увеличившись на 36,2% год к году.

Центробанк в сентябре ухудшил оценки экономики в новом консенсус-прогнозе. Прогноз инфляции на конец 2026 года повышен с 6,2% до 6,6%. На 2027 год прогноз роста ВВП снижен с 1,3% до 1,2%, а средней ключевой ставки — повышен с 12,2% до 12,4%, почти до верхней границы базового диапазона ЦБ. Регулятор отмечает в том числе сохранение повышенных темпов роста цен и ослабление дезинфляционного влияния курса рубля.

Подробности — в материале «Ъ» «Меньше роста, больше инфляции».