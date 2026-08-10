Потребители не сбавляют обороты

Оживление в промышленности в июле сопровождалось сохранением высокой потребительской активности населения. По данным Банка России, входящие платежи компаниям потребительского сектора выросли в минувшем месяце относительно среднего уровня второго квартала при сокращении показателя по экономике в целом. Аналитики «Сбериндекса» и Альфа-банка оценивают июльские реальные расходы населения заметно выше прошлогодних. При этом и ЦБ, и банки ожидают замедления частного спроса во втором полугодии. Масштабы этого охлаждения, впрочем, пока непонятны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В годовом выражении быстрее всего в июле росли расходы населения на непродовольственные товары

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ В годовом выражении быстрее всего в июле росли расходы населения на непродовольственные товары

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

Среднедневной объем входящих платежей, проведенных через платежную систему ЦБ в июле, снизился на 3,4% к уровню второго квартала (с учетом сезонности), сообщил регулятор в «Мониторинге отраслевых финансовых потоков». При этом в отраслях, ориентированных на потребительский спрос, платежи выросли на 1,5% (в основном благодаря финансовым услугам, страхованию и операциям с недвижимостью). В годовом выражении в июле платежи компаниям потребительских секторов увеличились на 5,6%, тогда как в целом они, напротив, сократились — на 1,1%.

Финансовые потоки ЦБ отражают поступления средств компаниям. Что касается расходов домохозяйств, то актуальные оценки «Сбериндекса» и Альфа-банка зафиксировали рост потребительских трат в июле на 5,9% и 6,5% соответственно (в годовом выражении и с учетом инфляции).

Эксперты «Сбериндекса» связывают июльское увеличение расходов прежде всего с тратами на продовольственные товары. В Альфа-банке также отмечают более сильную, чем обычно, динамику физических объемов покупки продовольствия, допуская, что население формировало запасы базовых товаров из-за осложнения логистики. Впрочем, в годовом выражении быстрее всего по-прежнему растут расходы на непродовольственные товары — на 9,1% (с учетом инфляции) против 3,2% в продовольственном сегменте и 0,9% в платных услугах.

На неделе с 27 июля по 2 августа годовые темпы роста реального частного потребления по данным «Сбериндекса» резко замедлились — до 0,2% после прироста на 2% неделей ранее. Результат одной недели не свидетельствует об устойчивом переломе в динамике показателя, но охлаждение потребления во втором полугодии аналитиками все же ожидается.

В Альфа-банке отмечают, что рост реального оборота розницы на 5,5% в первом полугодии был частично обеспечен опережающими покупками — то есть перенесенными с более позднего срока. Этому способствовали быстрый рост зарплат, снижение сберегательной активности населения, восстановление кредитования, укрепление рубля и ожидания по инфляции. Во втором же полугодии рост розничного оборота может замедлиться примерно до 1,5% в годовом выражении, а в четвертом квартале — приблизиться к нулю, прогнозируют аналитики.

Банк России также считает нынешнее ускорение потребления неустойчивым, но менее категоричен в оценке его дальнейшей динамики. В его резюме последнего обсуждения ключевой ставки рост спроса во втором квартале связывается в том числе с ранее отложенными покупками, повышением зарплат в начале года, снижением сберегательной активности и укреплением рубля (оно поддерживает приобретение импортных товаров длительного пользования).

Таким образом, различие между оценками заключается в том, с какого периода было смещено потребление: закрывали ли покупки спрос, не реализованный ранее, или, напротив, население реализовало часть спроса, предназначавшегося для второй половины года. В первом случае дальнейшее охлаждение спроса может оказаться постепенным, во втором — более очевидным.

В пользу охлаждения говорят ухудшение ожиданий предприятий, рост общей неопределенности в экономике и затухающая динамика увеличения зарплат. Против — ускорение розничного кредитования, снижение сберегательной активности, поддержка спроса за счет высоких бюджетных расходов.

Со стороны рынка труда на ослабление поддержки частного потребления указывают свежие данные рекрутинговой платформы HeadHunter. В июле число активных вакансий сократилось на 15% к тому же месяцу 2025 года, а количество резюме выросло на 24%. Индекс конкуренции достиг показателя 8,7 резюме на вакансию против 6 годом ранее. При этом медианная предлагаемая зарплата за месяц увеличилась на 2,2 тыс. руб.— до 89,4 тыс. руб., что свидетельствует о большей избирательности найма.

Артем Чугунов