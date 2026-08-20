Ценники не напугали граждан

Инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев в августе снизились с 14,7% до 13,7%, следует из опроса «инФОМ», проводимого по заказу Банка России. Наблюдаемая гражданами инфляция уменьшилась с 15,1% до 14,3%. Ожидания роста цен на пять лет вперед при этом выросли с 11,2% до 12,4%. Коррекция произошла на фоне высоких текущих темпов инфляции: 11,6% в июле с поправкой на сезонность в пересчете на год. Рост устойчивых компонентов инфляции, ослабление рубля и стабилизация потребительского спроса вновь ставят перед ЦБ выбор между минимальным снижением ключевой ставки и паузой в этом процессе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Снижение инфляционных ожиданий, согласно публикации ЦБ, произошло в обеих группах респондентов. У домохозяйств без сбережений оценка наблюдаемой инфляции уменьшилась с 17,1% до 15,5%, ожидания на год — с 16,5% до 15%. В группе со сбережениями — с 13,1% до 12,7% и с 13% до 12% соответственно. Рост ожиданий по инфляции через пять лет коснулся респондентов без сбережений: у них показатель достиг 13,9%, у второй группы — 10,2%.

По мнению аналитиков, августовская коррекция ожиданий могла не отразить нового ухудшения инфляционного фона. Егор Сусин из Газпромбанка обращает внимание: опрос проводился 4–13 августа, когда вторая волна напряженности на топливном рынке еще не успела полностью повлиять на оценки. В октябре к ней добавится индексация коммунальных тарифов. Влияние этих факторов на инфляционные ожидания, по его мнению, можно будет оценить лишь к концу года, а текущий баланс аргументов скорее говорит в пользу паузы в снижении ключевой ставки.

В потребительских отраслях, свидетельствуют опросы компаний, опубликованные ЦБ, инфляционные ожидания бизнеса в августе также снизились. Розничные компании ожидают повышения цен в ближайшие три месяца на 10,6% в годовом выражении против 11,8% месяцем ранее, производители потребительских товаров — на 6% против 6,7%. Рост общего индекса ожиданий предприятий с 20,4 до 21 пункта обеспечили преимущественно энергетика и водоснабжение перед октябрьской индексацией тарифов.

Ускорение инфляции в июле не ограничилось бензином и другими разовыми факторами. Ее базовый индекс с поправкой на сезонность в пересчете на год вырос с 5,3% до 7%, рост цен без плодоовощной продукции, нефтепродуктов и коммунальных услуг — с 4,9% до 6,9%, взвешенная медиана — с 4% до 6,4%. Годовая инфляция при этом формально снизилась с 6,02% до 5,98%, но главным образом из-за переноса индексации коммунальных тарифов с июля на октябрь. Выпадение прошлогоднего повышения тарифов из базы сравнения, следует из обзора ЦБ, уменьшило июльский показатель примерно на 0,77 процентного пункта.

Между тем, по опубликованным 19 августа данным Росстата, на неделе с 11 по 17 августа потребительские цены снизились на 0,02%, с начала месяца — на 0,08%. Дефляцию обеспечили преимущественно плоды и овощи, подешевевшие за неделю на 2,1%, и поездки на Черноморское побережье — на 4,8%. Бензин подорожал на 0,5%, смартфоны — на 1%, гречка — на 1,3%. Среднесуточное снижение цен в августе остается более чем вдвое слабее прошлогоднего, поэтому недельная дефляция пока отражает сезонность, а не общее ослабление ценового давления.

Цены производителей в июле снизились на 2,5% на фоне падения цен в добыче на 14,2%, но в обработке выросли на 0,6%, в производстве пищи — на 1,2%, нефтепродуктов — на 2,1%. С начала года нефтепродукты у производителей подорожали на 26,6%, что сохраняет риск переноса топливных издержек в розничные цены.

В Райффайзенбанке пока не видят широкого переноса топливных издержек в цены за пределы плодоовощной продукции и оценивают устойчивую инфляцию без топлива, тарифов, плодов и овощей в 5,2% год к году в июле. Аналитики банка допускают продолжение снижения ключевой ставки. Директор же по инвестициям АО «Астра УА» Дмитрий Полевой считает базовыми вариантами ее сохранение на уровне 14% или снижение на 0,25 базисного пункта. Отметим, снижение ожиданий населения и ценовых планов потребительского сектора оставляет ЦБ возможность для снижения 11 сентября ключевой ставки еще на 0,25%, однако текущие темпы инфляции, динамика рубля и ожидания тарифов вполне позволяют его отложить.

Артем Чугунов