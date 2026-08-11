Профицит внешней торговли России за первое полугодие вырос на 20%

Профицит внешней торговли России в январе-июне 2026 года составил $65,4 млрд. Это на 20% больше, чем за аналогичный период годом ранее, следует из данных Банка России, которые приводит «Интерфакс».

В июне профицит внешней торговли увеличился на 50% относительно июня прошлого года — с $8,18 млрд до $12,46 млрд. По сравнению с майским показателем профицит снизился на $1,84 млрд. Объем экспорта в июне увеличился на $10,63 млрд в годовом выражении — до $43,25 млрд. Импорт вырос на $6,35 млрд и составил $30,79 млрд.

Согласно прогнозу ЦБ, по итогам 2026 года положительное сальдо внешней торговли составит $119 млрд. Объем экспорта увеличится до $458 млрд, импорта — до $339 млрд.