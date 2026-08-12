Росстат предварительно оценил рост ВВП во втором квартале года на уровне 1,3%

ВВП России во втором квартале 2026 года, по предварительной оценке Росстата, вырос на 1,3% год к году. Расчет произведен производственным методом на основе отраслевых статистических показателей.

Наибольший вклад в динамику экономики внесли розничная торговля, оборот общественного питания, грузовые перевозки, оптовая торговля и обрабатывающая промышленность. Их показатели увеличились соответственно на 7,2%, 6,2%, 2,5%, 2,4% и 2%.

Одновременно спад зафиксирован в пассажирских перевозках, добыче полезных ископаемых, строительстве и сельском хозяйстве. Пассажирооборот снизился на 2,3%, добыча — на 1,9%, объем строительных работ — на 1,6%, сельскохозяйственное производство — на 1,5%.