Росстат предварительно оценил рост ВВП во втором квартале года на уровне 1,3%
ВВП России во втором квартале 2026 года, по предварительной оценке Росстата, вырос на 1,3% год к году. Расчет произведен производственным методом на основе отраслевых статистических показателей.
Наибольший вклад в динамику экономики внесли розничная торговля, оборот общественного питания, грузовые перевозки, оптовая торговля и обрабатывающая промышленность. Их показатели увеличились соответственно на 7,2%, 6,2%, 2,5%, 2,4% и 2%.
Одновременно спад зафиксирован в пассажирских перевозках, добыче полезных ископаемых, строительстве и сельском хозяйстве. Пассажирооборот снизился на 2,3%, добыча — на 1,9%, объем строительных работ — на 1,6%, сельскохозяйственное производство — на 1,5%.
По итогам 2025 года рост российской экономики, вероятно, окажется вблизи 1%, при этом внутри года динамика ВВП больше походила на стагнацию.
Основной вклад в экономический рост в 2025 году обеспечивали частное потребление и негражданские отрасли, поддерживаемые госрасходами, тогда как частная и «мирная» экономика балансировала на грани стагнации. Инвестиционная активность замедлилась, а высокая ключевая ставка ограничивала возможности бизнеса к капитальным вложениям.
В целом, по оценкам вице-премьера РФ Александра Новака, экономика России в 2025 году росла в три раза быстрее европейской, а к 2027 году темпы роста российской экономики могут достичь среднемировых уровней.