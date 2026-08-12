Росстат прибавил экономике роста

Опубликованная Росстатом предварительная оценка роста ВВП РФ во втором квартале — 1,3% год к году — оказалась заметно выше оценок Банка России (0,8%) и Минэкономики (0,9%). Объяснить столь заметное расхождение текущие данные Росстата пока не позволяют — вероятнее всего, оно связано с оценками частного потребления. Между тем оперативные данные за июль и начало августа свидетельствуют, что оживление экономической активности второго квартала оказалось неустойчивым: в частном секторе она продолжила снижаться, а годовой рост реальных потребительских расходов замедлился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Росстат 12 августа оценил годовой рост ВВП во втором квартале 2026 года (производственным методом) в 1,3%, и это заметно превышает как соответствующие оценки ЦБ и Минэкономики (0,8% и 0,9% соответственно), так и динамику выпуска в базовых отраслях и показатели опережающих индикаторов.

Среди отраслевых показателей, использованных Росстатом при расчете, быстрее всего росли розничный товарооборот (на 7,2% год к году) и оборот общепита (на 6,2%), что соотносится с данными о всплеске потребительского спроса во втором квартале. Грузооборот вырос на 2,5%, оптовый товарооборот — на 2,4%, выпуск обрабатывающих производств — на 2%. Снижение же показали пассажирооборот — на 2,3%, добыча — на 1,9%, строительство — на 1,6% и сельское хозяйство — на 1,5%.

Предварительные данные основаны на оперативной отчетности крупных и средних нефинансовых предприятий. Первую более подробную оценку ВВП за второй квартал Росстат опубликует 11 сентября — с учетом уточнений от предприятий и дополнительной информации от ведомств. Оценки ВВП за первое полугодие в целом в опубликованном сообщении Росстат не приводит. Минэкономики оценило рост этого периода в 0,3%.

По расчетам аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры», фактический ВВП по итогам полугодия остался примерно на трендовом уровне, а темпы его роста во втором квартале составили около 3% с поправкой на сезонный и календарный факторы в пересчете на год (SAAR) после снижения в первом квартале. В результате в первом полугодии рост ВВП SAAR составил около 0,7%.

Между тем опережающие индикаторы за июль указывают на продолжающееся ослабление экономической активности.

Композитный индекс PMI S&P Global, объединяющий результаты опросов промпредприятий и поставщиков услуг с учетом их веса в ВВП, вырос в июле до 49,6 пункта с 48,9 в июне. Сокращение выпуска, таким образом, замедлилось, однако индекс пятый месяц оставался ниже 50 пунктов, отделяющих рост от спада.

Промышленные компании в июле продолжили наращивать выпуск и сообщили о росте новых заказов, а активность и продажи в услугах вновь сократились. Новые заказы в услугах снижались четвертый месяц подряд, занятость — шестой. Компании объясняли это слабым спросом и снижением покупательной способности клиентов. Дополнительные проблемы компаниям в июле создавал дефицит топлива. Участники опроса S&P Global сообщали об увеличении транспортных и других операционных затрат, вслед за которыми они быстрее повышали отпускные цены. Темпы их роста, впрочем, оставались сдержанными, а некоторые поставщики услуг предоставляли скидки для привлечения новых заказов.

Сходную картину фиксирует сводный опережающий индекс Центра развития НИУ ВШЭ. В июле он снизился на 6,1 пункта, до 165,8%, а за два месяца потерял почти 10 пунктов. Отрицательный вклад в июльскую динамику внесли семь из восьми компонентов индекса. Единственным положительным фактором оставались ожидания компаний относительно спроса (по данным опросов ЦБ), однако баланс положительных и отрицательных ответов после устранения сезонности сократился с 6,4 пункта в июне до 1,4 пункта в июле.

Авторы оценок оговариваются, что данные об ожиданиях спроса были собраны регулятором в разгар топливного кризиса, поэтому при отсутствии нового обострения ситуации предпринимательский оптимизм в августе может восстановиться.

Свежие данные «СберИндекса» о частном потреблении подтверждают замедление годовой динамики расходов. На неделе 3–9 августа реальные расходы населения на товары и услуги были на 1,9% выше, чем годом ранее. За неделю темп роста трат снизился на 0,5 процентного пункта (п. п.) и оказался значительно меньше среднего июльского показателя в 5,9%.

Отметим, что эксперты ИНП РАН (их оценка роста ВВП во втором квартале в 1,2% оказалась в итоге самой близкой к цифре Росстата) в августе понизили прогноз на весь год на 0,3 п. п.— до 0,8%. Это наиболее оптимистичный среди прогнозов аналитиков. Сохранение прироста ВВП в положительной области в эксперты ИПН связывают исключительно с отраслями военно-промышленного комплекса. По их расчетам, в июне увеличение промышленного выпуска обеспечила только обработка, прибавившая 2,6% год к году, тогда как во всех остальных промышленных видах деятельности продолжался спад. В институте допускают дальнейшее понижение прогноза по ВВП из-за ухудшения финансовых показателей предприятий, роста логистических издержек, неплатежей контрагентов, медленного снижения ключевой ставки и ожидаемого ослабления потребительского спроса. Это может вынудить компании пересматривать затраты на персонал и внешние услуги, а также сокращать инвестиционные программы.

Артем Чугунов