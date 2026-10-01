Орешкин заявил об абсолютной устойчивости экономики России

Замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что финансово-экономическое состояние России абсолютно устойчиво. Об этом он сказал журналистам на форуме «Валдай».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы администрации президента России Максим Орешкин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Замглавы администрации президента России Максим Орешкин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Господин Орешкин указал на параметры проекта федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. «Такой финансовой устойчивости, как в этом году, не было в России лет пять»,— сказал он (цитата по ТАСС). По словам Максима Орешкина, проект бюджета включает необходимые ресурсы для исполнения социальных обязательств, поддержки семей с детьми, а также финансирования сфер здравоохранения, образования и обороны.

Максим Орешкин отметил сбалансированную денежно-кредитную политику Центробанка. «В этом плане Россия абсолютно устойчива в финансово-экономическом состоянии»,— заключил он.

Подробнее о проекте бюджета — в материале «Ъ» «Бюджет выдвинулся в Госдуму».