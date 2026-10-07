МВФ поддерживает повышение процентных ставок по всему миру

Международный валютный фонд (МВФ) поддерживает повышение процентных ставок в центробанках по всему миру, заявила глава организации Кристалина Георгиева. По ее словам, из-за геополитических кризисов задолженность стран растет быстрее, чем их экономика.

«Сейчас, вероятно, настал подходящий момент для проявления взвешенной ястребиной позиции в денежно-кредитной политике многих стран»,— сказала госпожа Георгиева на выступлении в Сингапуре (цитата по ТАСС).

В МВФ уверены, что после более чем 17 лет умеренности, во время которых инфляция снижалась как в развитых странах, так и на развивающихся рынках, военные конфликты спровоцировали ее резкий рост практически везде. Нынешние геополитические риски только усиливают дефицит государственных бюджетов и долгов. По оценке фонда, задолженность стран приближается к рекордным показателям со времен Второй мировой войны — 100% мирового ВВП.

В сентябре крупнейшие центробанки мира повысили процентные ставки. Банк Японии поднял показатель на 0,25 процентного пункта, что стало максимумом за 31 год. Такое же решение, впервые с 2023 года, приняла Федеральная резервная система США. Аналогично поступил и Европейский центральный банк. Во всех случаях такой шаг объяснили стремлением справиться с растущей инфляцией.