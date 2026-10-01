Частное потребление продолжает слабеть

По оценке Минэкономики, ВВП России в январе—августе вырос на 0,6% год к году — это равно показателю и по итогам семи месяцев. Выпуск базовых отраслей, по данным Росстата, при этом вышел из минуса: после снижения на 0,1% в первом полугодии за январь—август он вырос на 0,2%. Рассчитываемая же Минэкономики на основе данных Росстата потребительская активность — суммарный оборот розницы, платных услуг и общепита — в августе выросла в реальном выражении на 2,9% год к году после 4,6% в июле и 6% в июне и на 4,5% в январе—августе 2026 года. Потребление населения, напомним, по сентябрьской версии макропрогноза Минэкономики, должно вырасти в 2026 году на 4,1% против 1,2% в его майской версии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Оперативный «СберИндекс» пока фиксирует дальнейшее торможение частного потребления: 21–27 сентября реальные потребительские расходы были лишь на 1,2% выше прошлогодних против 1,4% неделей ранее и 5,7% в августе 2026 года (см. график). К среднему уровню августа расходы в последнюю неделю сентября снизились на 4,7%.

Слабеет и динамика трудовых доходов, которая до сих пор поддерживала потребление. По данным Росстата, реальные зарплаты в июле выросли на 3,3% год к году после 3,4% в июне и 4,5% в мае. За январь—июль они прибавили 6%, но накопленный показатель поддерживает более быстрый рост начала года: в первом квартале реальные зарплаты увеличились на 8,7%, во втором — на 4,4%. Реальные располагаемые доходы населения в первом полугодии выросли на 1,5% год к году. И зарплаты, и спрос оказались слабее последних прогнозов Центра макроэкономических исследований «Сбера»: перед публикацией данных Росстата аналитики ожидали роста реальных зарплат в июле на 5,3% и потребительской активности в августе на 4,2%.

При этом потребительское кредитование после предыдущего смягчения денежно-кредитной политики вновь растет. По расчетам Райффайзенбанка на основе августовской статистики ЦБ, с устранением сезонности оно прибавило около 1% за месяц. Средства физлиц выросли на 0,7%, но, по оценке аналитиков банка, общий тренд — их снижение. В ЦБ ускорение потребкредитования в августе связывают в том числе с сезонными расходами, скидками на авторынке и эффектом предыдущего смягчения ДКП. Регулятор также допускает рост покупок из предосторожности из-за ускорения инфляции. Райффайзенбанк отмечает, что высокие темпы кредитования вместе с бюджетными расходами, в свою очередь, сужают пространство для дальнейшего снижения ставки.

Артем Чугунов