МВФ: совокупный госдолг всех стран скоро превысит 100% мирового ВВП

Совокупный госдолг всех стран приближается к рекордным со времен Второй мировой войны показателям, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Она назвала чрезмерный бюджетный дефицит, рекордные уровни госдолга и высокие затраты на обслуживание долга в числе основных факторов, негативно влияющих на глобальную экономику.

«Объем мирового госдолга ... вероятно, в скором времени превысит 100% ВВП», — сказала госпожа Георгиева на выступлении в Сингапуре (цитата по Reuters).

Она охарактеризовала развитые экономики, во главе с США, как «наиболее злостных нарушителей» в отношении долговой нагрузки, отметив, что соотношение долга к ВВП у них выше, чем у развивающихся рынков и стран с низким уровнем дохода. Глава МВФ высказала мнение, что политики больше не могут полагаться исключительно на более высокие темпы роста для решения бюджетных проблем.

«И все же мы не видим решительных действий в развитых странах с высоким уровнем долга, где сейчас крайне необходимы убедительные среднесрочные стратегии фискальной консолидации, подкрепленные в некоторых случаях предварительными фискальными мерами, в том числе направленными на снижение давления на денежно-кредитную политику», — сказала она.