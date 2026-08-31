ЦБ назвал естественным увеличение объема наличных денег у россиян

В первом полугодии рост наличных денег в обращении был выше, чем в аналогичные периоды 2024–2025 годов, сообщил Центробанк (ЦБ). Регулятор связал это в том числе со снижением ставок по депозитам и назвал «естественным процессом».

Динамика показателя упомянута в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028–2029 годов. В числе причин увеличения объема наличных ЦБ также назвал желание россиян «иметь под рукой» деньги на случай перебоев с безналичной оплатой. ЦБ призвал смотреть не только на объем наличных, но и на их долю в денежной массе. Сейчас она достигает около 15%, а пять лет назад — около 20%.

«Рост объема наличных денег — это естественный процесс. Когда растет экономика, увеличиваются денежная масса и объем наличных в ее составе... Небольшой рост доли наличных в текущем году никак не противоречит долгосрочному тренду на ее снижение»,— указано в документе.

На 1 июля 2026 года объем наличных денег в обращении достиг 21,28 трлн руб., увеличившись за год на 3,31 трлн руб., или на 18,4%, сообщал ЦБ. Регулятор связывал увеличение спроса на наличные прежде всего с перебоями мобильного интернета. Среди других возможных причин ЦБ и аналитики называют налоговые изменения, сезонные расходы, снижение привлекательности вкладов по мере уменьшения ставок и общий рост неопределенности.

Подробности — в материале «Ъ» «Наличные идут в оборот».