ЦБ назвал естественным увеличение объема наличных денег у россиян
В первом полугодии рост наличных денег в обращении был выше, чем в аналогичные периоды 2024–2025 годов, сообщил Центробанк (ЦБ). Регулятор связал это в том числе со снижением ставок по депозитам и назвал «естественным процессом».
Динамика показателя упомянута в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028–2029 годов. В числе причин увеличения объема наличных ЦБ также назвал желание россиян «иметь под рукой» деньги на случай перебоев с безналичной оплатой. ЦБ призвал смотреть не только на объем наличных, но и на их долю в денежной массе. Сейчас она достигает около 15%, а пять лет назад — около 20%.
«Рост объема наличных денег — это естественный процесс. Когда растет экономика, увеличиваются денежная масса и объем наличных в ее составе... Небольшой рост доли наличных в текущем году никак не противоречит долгосрочному тренду на ее снижение»,— указано в документе.
На 1 июля 2026 года объем наличных денег в обращении достиг 21,28 трлн руб., увеличившись за год на 3,31 трлн руб., или на 18,4%, сообщал ЦБ. Регулятор связывал увеличение спроса на наличные прежде всего с перебоями мобильного интернета. Среди других возможных причин ЦБ и аналитики называют налоговые изменения, сезонные расходы, снижение привлекательности вкладов по мере уменьшения ставок и общий рост неопределенности.
Подробности — в материале «Ъ» «Наличные идут в оборот».
В июле 2026 года объём наличных денег в обращении увеличился на 643,4 млрд руб., что стало максимальным увеличением с начала года, по данным Центробанка. С февраля по июль 2026 года прирост наличных составил 2 трлн 547 млрд руб. В апреле 2026 года объём наличных денег в обращении составлял 607,3 млрд руб., в мае — 381,2 млрд руб., а в июне — 449,7 млрд руб.
Повышенный спрос на наличные деньги, по мнению Банка России, был вызван адаптацией граждан к налоговым изменениям, а также перебоями в работе мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес создавать запас наличных средств. Население стало активнее снимать наличные во втором полугодии 2025 года, а в марте–апреле 2026 года спрос на наличную валюту ускорился. На 1 октября 2025 года сумма наличных денег в обращении у населения составила 18,63 трлн руб., увеличившись более чем на 1 трлн руб. за шесть месяцев.
В марте 2026 года месячный темп прироста наличных денег в обращении увеличился на 300 млрд руб., что заметно выше показателей прошлых лет. По состоянию на 1 апреля 2026 года объём наличных в годовом сопоставлении вырос на 12,2%. Этот рост может быть связан с отключениями мобильного интернета, которые стимулируют население и бизнес формировать запас наличных для проведения платежей.