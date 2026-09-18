Максим Черников живет с мамой, папой и младшей сестрой Анжеликой в поселке Увельский Челябинской области. Дома он не был уже девять месяцев. У Максима острый миелобластный лейкоз с генетическими мутациями. За три года болезни мальчик перенес две трансплантации костного мозга (ТКМ): сначала донором была мама, после рецидива — родная сестра. Сейчас Максим восстанавливается после второй пересадки в Областной детской клинической больнице в Екатеринбурге, где ему провели обе трансплантации. У мальчика возникло опасное осложнение — реакция «трансплантат против хозяина» (РТПХ), лечение и дальнейшая профилактика которой требуют лекарств стоимостью почти полтора миллиона рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После пересадки Максим был в очень тяжелом состоянии: высокая температура, воспаление слизистых, отеки. Несколько раз мальчика переводили в реанимацию

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ После пересадки Максим был в очень тяжелом состоянии: высокая температура, воспаление слизистых, отеки. Несколько раз мальчика переводили в реанимацию

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ

Несколько недель назад из Увельского в Екатеринбург навестить Максима приехали папа и сестра. Долгие месяцы до этого они виделись только по видеосвязи. Встреча была очень радостной. Однако время пролетело быстро.

— Максим и я увиделись с родными, по которым очень скучаем,— рассказывает Ануш, мама мальчика.— Но встреча стремительно кончилась. Будто во сне.

Последние три года в жизни Максима и его мамы, которая во время лечения находится рядом с сыном, и правда похожи на странный сон. Еще совсем недавно мальчик ходил в школу, гонял в футбол с друзьями во дворе, мечтал играть на гитаре. Впереди были футбольная секция и музыкальная школа. Казалось, у него крепкое здоровье: никаких жалоб на самочувствие.

Однако в сентябре 2023-го во время прохождения медосмотра для занятий футболом анализ крови показал слишком высокий уровень лейкоцитов и низкий — тромбоцитов. Через неделю анализ повторили — результат был тем же. Пункция костного мозга помогла поставить диагноз: острый миелобластный лейкоз. Также врачи обнаружили генетические изменения, которые осложняли течение болезни у Максима.

Первый курс химии не помог добиться ремиссии: организм мальчика не отвечал на лечение. Болезнь отступила только после второго курса. Затем Максиму провели первую трансплантацию костного мозга в екатеринбургской больнице — донором стала мама. Донорские клетки прижились, и через несколько месяцев мальчик вернулся домой. Снова началась учеба, он успел поиграть в футбол и взял в руки гитару. Казалось, самое страшное позади.

Однако проявилась реакция «трансплантат против хозяина». Так бывает: донорские клетки начинают воспринимать ткани самого человека как чужие и атакуют их. Стандартное лечение помогало сдерживать РТПХ.

А потом, в декабре 2025 года, болезнь вернулась. Максим опять оказался в больнице. Мальчик тяжело переносил лечение, но врачи снова добились ремиссии и в мае провели вторую трансплантацию костного мозга. На этот раз донором стала Анжелика.

После пересадки Максим был в очень тяжелом состоянии: высокая температура, воспаление слизистых, отеки. Он не мог есть и получал питание внутривенно. Несколько раз мальчика переводили в реанимацию. Потом донорские клетки прижились, но вновь возникла РТПХ.

Максим терпеливо переносит все, что ему выпало. Только иногда спрашивает у мамы:

— Ну когда же лечение закончится?

— Еще немного надо подождать,— отвечает Ануш.

Максим понемногу возвращается к жизни. Выходит с мамой на улицу, чтобы пройтись по территории больницы. Посещает тренажерный зал, чтобы вернуть силу ослабевшим за время лечения мышцам. Правда, съесть ничего толком не может: вкус пока не восстановился, и даже любимая еда кажется неприятной. Спасают протеиновые коктейли.

Он снова разговаривает с друзьями, созванивается с сестрой — после ТКМ ему было так плохо, что его не радовали разговоры. Теперь рассказы Анжелики, которая учится в цирковом училище, помогают отвлечься. Учитель присылает Максиму задания, и мальчик снова занимается — пока самостоятельно. Когда врачи разрешат, продолжит учебу за восьмой класс уже дома.

Ануш говорит, что сын за время болезни очень повзрослел. Хотя характер остался прежним: Максим все такой же добрый, внимательный, чуткий.

С детства мама учила его простому правилу: если упал — надо подниматься и идти дальше. Если в жизни выпадает испытание — надо потерпеть, оно обязательно кончится.

Чтобы завершить лечение и справиться с осложнениями, Максиму очень нужны лекарства. И тогда он сможет вернуться домой — к родным и своей обычной, реальной жизни.

Для спасения Максима Черникова не хватает 786 492 руб. Трансплантолог Областной детской клинической больницы Лариса Вахонина (Екатеринбург): «У Максима острый миелобластный лейкоз. Учитывая диагноз и тяжелое течение болезни, по жизненным показаниям ему были проведены две трансплантации костного мозга. К сожалению, после трансплантации у ребенка возникло опасное осложнение — реакция "трансплантат против хозяина" с поражением кожи, которое может привести к серьезным последствиям. Чтобы справиться с этим осложнением, а также не допустить развития серьезных инфекций, необходимы эффективные препараты, которых сейчас нет в отделении». Стоимость лекарств 1 458 492 руб. ООО «ОЗЭУ» внесло 25 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными,— 625 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Южный Урал» соберут 22 тыс. руб. Не хватает 786 492 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Максима Черникова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Максима — Ануш Лентиковны Черниковой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Наталья Волкова, Челябинская область