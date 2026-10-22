Москва ждет Арину Остапову в ноябре

16 октября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Хакасия» мы рассказали историю девятилетней Арины Остаповой из Хакасии («Половина мозга», Инна Кравченко). У девочки тяжелое аутоиммунное заболевание — энцефалит Расмуссена. После перенесенной операции на мозге ей требуется нейрореабилитация в московском реабилитационном центре «Преодоление». Но денег на лечение у семьи Арины нет. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 284 822 руб.) собрана. Родители Арины благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.