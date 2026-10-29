Из свежей почты

Соня родилась в тяжелом состоянии, месяц ее выхаживали в больнице. Еще через месяц у дочки начались судороги. С трудом их купировали, после чего мы начали реабилитацию. Соня стала держать голову и переворачиваться, но через три месяца судороги вернулись. С помощью Русфонда дочка прошла два курса лечения в Институте медтехнологий в Москве (ИМТ). Соня ползает, узнает нас, может брать предметы. Но еще не стоит и не ходит. Сейчас дочку снова ждут в ИМТ, но оплата лечения нам не по силам. Елена Шиман, Ямало-Ненецкий АО