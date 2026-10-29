Из свежей почты
Соня Шиман, 10 лет, детский церебральный паралич, эпилепсия, требуется лечение. 223 397 руб.
Внимание! Цена лечения 260 397 руб. Телезрители ГТРК «Ямал» соберут 37 тыс. руб.
Соня родилась в тяжелом состоянии, месяц ее выхаживали в больнице. Еще через месяц у дочки начались судороги. С трудом их купировали, после чего мы начали реабилитацию. Соня стала держать голову и переворачиваться, но через три месяца судороги вернулись. С помощью Русфонда дочка прошла два курса лечения в Институте медтехнологий в Москве (ИМТ). Соня ползает, узнает нас, может брать предметы. Но еще не стоит и не ходит. Сейчас дочку снова ждут в ИМТ, но оплата лечения нам не по силам. Елена Шиман, Ямало-Ненецкий АО
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Мы скорректируем Соне противосудорожную терапию и проведем лечение, направленное на нормализацию мышечного тонуса, повышение двигательной активности».
Айсел Мамедова, 11 лет, недоразвитие челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 134 545 руб.
Внимание! Цена лечения 413 545 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 225 тыс. руб. ООО «ОЗЭУ» — еще 25 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Калуга» соберут 29 тыс. руб.
У Айсел врожденная расщелина губы, нёба и альвеолярного отростка. В восемь месяцев провели операцию на губе и пластику носовой перегородки. В два года устранили расщелину нёба — с оплатой помог Русфонд, спасибо! Зубы у дочери прорезались не все, выросли неровно. Айсел было сложно жевать, она давилась. В четыре года мы начали ортодонтию, но верхняя челюсть все еще сужена, дочке необходима еще одна операция, без ортодонтической подготовки она невозможна. Помогите! Малохат Шукурова, Калужская область
Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Мы установим Айсел несъемную технику на верхнюю челюсть для подготовки к операции — пластике альвеолярного отростка».
Тёма Самойлов, 3 года, врожденная деформация стопы, требуется хирургическое лечение. 151 866 руб.
Внимание! Цена лечения 228 866 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Южный Урал» соберут 27 тыс. руб.
Один из наших двойняшек, Тёма, родился с подвернутой правой стопой. С двух месяцев сына лечили в челябинской клинике по методу Понсети: провели гипсования и ахиллотомию. Но выправить стопу не удалось. Брейсы Тёма носил с трудом, мы часто их снимали. В год и три месяца сын пошел, но правую ножку ставил не на полную стопу. И затем стопа опять подвернулась, Тёма часто падает. Ортопед Вавилов сказал, что без хирургии не обойтись. Помогите ее оплатить! Светлана Самойлова, Челябинская область
Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Планируется проведение курса этапных гипсований по методу Понсети и операция — ахиллотомия, транспозиция передней большеберцовой мышцы на третью клиновидную кость».
Илья Бусаров, 15 лет, синдром врожденного липоматоза (многочисленные опухоли), сколиоз, травма спинного мозга, требуется реабилитация. 292 411 руб.
Внимание! Цена реабилитации 642 411 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 325 тыс. руб. ООО «ОЗЭУ» — еще 25 тыс. руб.
У Ильи заболевание, при котором по телу разрастаются опухоли, прогрессирует сколиоз. Сын перенес длительное лечение и ряд операций по удалению опухолей. Также ему установили металлоконструкцию, удерживающую позвоночник. В 2022 году потребовалась ее замена. Через два года ее вновь заменили, и случилось несчастье: винт конструкции повредил спинной мозг, ноги парализовало. Прооперировали повторно, но чувствительность вернулась только в левую ногу. Илья научился управлять коляской, а после курсов реабилитации уже ходит на костылях, правую ногу ощущает от стопы до колена. Русфонд не раз спасал сына, оплачивал его лечение и операции. Помогите продолжить реабилитацию! Мария Бусарова, Московская область
Физический терапевт реабилитационного центра «Преодоление» Екатерина Сынкова (Москва): «Нужно расширить объем движений, улучшить координацию Ильи. Мы проведем лечение мочевыделительной системы и нейропсихологическое тестирование, окажем психологическую поддержку».
Почта за неделю 23.10.2026 — 29.10.2026
Получено писем — 63
Принято в работу — 51
Отправлено в Минздрав РФ — 0
Получено из Минздрава РФ – 0
Газета «Коммерсантъ» №202от 30.10.2026, стр. 6