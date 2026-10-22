Инклюзивная модель

— Дочке больно и тяжело. И ходить, и стоять — она быстро устает, ей трудно дышать, но терпит изо всех сил,— говорит Лидия.— Занятия в студии для нее — это окно в мир. Ей очень нужны друзья, а в школу она ходить сейчас не может. Только в студии у нее есть и друзья, и общение. Она там одна «инклюзивная», но ее все любят и принимают.