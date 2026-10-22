Русфонд и все-все-все
О нашем прошлом, настоящем и будущем
16 октября в московском центре «Благосфера» собрались те, кому важен и дорог Русфонд: врачи, благотворители, наши подопечные. И конечно, сотрудники фонда. Нам исполнилось 30 — в октябре 1996 года вышел первый номер журнала «Домовой» с просьбами о помощи. С этого все началось. А дальше постоянно случалось то, чего никто не ожидал.
Конструктивистское здание «Благосферы», почти сплошь состоящее из окон, здорово соответствовало случаю. Свет, легкость, свобода — у меня с этим ассоциируется бескорыстная помощь. А ведущая, директор «Благосферы» Наталья Каминарская, своими викторинами с раздачей пряников сразу непринужденно увела мероприятие от традиционного юбилейного жанра. Но главный жанровый сюрприз случился в конце.
Глупо пересказывать чужие речи. Но я сделаю это одной фразой: «Никто и представить себе не мог — однако все получилось». Так устроена судьба Русфонда.
— 20 лет назад я ушла из государственной медицины в отчаянии,— рассказала Наталия Белова, замечательный врач, наш давний партнер и руководитель Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic).— Я не могла в рамках системы помочь детям, хотя знала как. Работая в частной клинике, стала искать благотворителей. Понимала, что это безнадежное дело,— но нашла Русфонд. Вместе мы изменили жизнь уже более 400 детей с несовершенным остеогенезом и другими наследственными заболеваниями.
Даже президент Русфонда Лев Амбиндер в 1996-м не верил, что люди будут «даром помогать деньгами нуждающимся и не требовать взамен пиара». Держал об этом пари с основателем «Коммерсанта» Владимиром Яковлевым — и проиграл.
20 лет назад у нас были знания и желание, но не было ни оборудования, ни денег — так началась история клиники «Константа» Юрия Филимендикова. Сейчас это наш постоянный партнер.
А что в настоящем, прямо сейчас? Мы подготовили к 30-летию актуальные «живые картинки». Дело в том, что Русфонд готовит книгу, она выйдет в следующем году в издательстве «Эксмо». Мы разыскали 30 детей, которым Русфонд когда-то помог справиться с тяжелейшими заболеваниями, и попросили рассказать, как сложилась их жизнь. Это удивительные и по большей части радостные истории. Несколько наших героев согласились приехать на праздник. И стали гвоздем программы.
Маша Мочалова, которой по новой технологии VBT (Vertebral Body Tethering) исправили сильный сколиоз, показала классную художественную гимнастику. Она гнулась как гуттаперчевая. Паша Лапушкин — из-за несовершенного остеогенеза в детстве родители боялись даже прикоснуться к нему, все сразу ломалось — после лечения в GMS увлекся плаванием и заработал кучу медалей. Он прочел отрывок из своей любимой «Повести о настоящем человеке».
Глядя на Германа Тарасенко, не поверишь, что он родился с тяжелым пороком сердца, перенес множество операций. Герман исполнил песню собственного сочинения. И мало того! Прямо на нашем празднике сделал предложение своей девушке Лизе. Она согласилась, а зрители полезли за платочками.
Про будущее рассказала директор по развитию Русфонда Людмила Фомина. В конце 2024 года мы создали два фонда целевого капитала, в них уже больше 140 млн руб.
— 30 лет Русфонд помогает детям,— объясняет Людмила,— но чтобы быть рядом всегда, нужен фундамент. Эндаумент — это и есть фундамент, наша финансовая стабильность.
Но Русфонд лишь помогает помогать, соединяет благотворителей с нуждающимися. А помогают наши жертвователи: в 2025 году ими стали 700 тыс. частных благотворителей и около 700 компаний. Многие наши постоянные партнеры пришли на 30-летие. Спасибо всем — без вас истории Русфонда просто не было бы!
Газета «Коммерсантъ» №197от 23.10.2026, стр. 6