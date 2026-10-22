Русфонд и все-все-все

А что в настоящем, прямо сейчас? Мы подготовили к 30-летию актуальные «живые картинки». Дело в том, что Русфонд готовит книгу, она выйдет в следующем году в издательстве «Эксмо». Мы разыскали 30 детей, которым Русфонд когда-то помог справиться с тяжелейшими заболеваниями, и попросили рассказать, как сложилась их жизнь. Это удивительные и по большей части радостные истории. Несколько наших героев согласились приехать на праздник. И стали гвоздем программы.