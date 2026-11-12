Для спасения Кости Зотова не хватает 753 822 руб.
Физический терапевт реабилитационного центра «Преодоление» Екатерина Сынкова (Москва): «Костя достиг неплохих результатов — окреп, начал лучше двигаться, стал более самостоятельным. Лечение нужно продолжать. Мы планируем и дальше работать над увеличением двигательной активности, обучением самостоятельному перемещению, развитием бытовых навыков, коррекцией выявленных нейропсихологических нарушений. Также подберем необходимые технические средства реабилитации. Надеемся, Костя будет хорошо восстанавливаться и в конечном итоге не будет зависеть от посторонней помощи».
Стоимость реабилитации 1 284 822 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 500 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Чувашия» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 753 822 руб.
Дорогие друзья! Если вы решили спасти Костю Зотова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Кости — Натальи Михайловны Зотовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).
Газета «Коммерсантъ» №210от 13.11.2026, стр. 6