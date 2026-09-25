Стратегия защиты

Благотворительный центр «Соучастие в судьбе» в октябре отмечает 35-летие. Организация прошла путь от адресной поддержки выпускников детских домов до роли одного из ключевых защитников детей-сирот на федеральном уровне. Сегодня «Соучастие в судьбе» специализируется исключительно на бесплатной правовой поддержке сирот, приемных родителей и опекунов. Важную роль в устойчивости и долгосрочности этой работы играет партнерство с Русфондом: центр может вести многолетние сложные судебные процессы, готовить обращения в Конституционный суд и участвовать в совершенствовании законодательства.

— «Нужна помощь? Обратись в "Соучастие" — там тебе точно помогут!» Эта фраза, передававшаяся выпускниками детских домов по принципу сарафанного радио в начале 1990-х, лучше всего отражает главный принцип нашей работы,— говорит Алексей Головань, руководитель «Соучастия в судьбе».— Тогда, в 1991 году, мы сами объезжали ребят — бывших детдомовцев, выясняли, у кого какие проблемы, и старались помочь. Кому-то требовался ремонт в квартире, кому-то — устроить ребенка в детский сад, кто-то нуждался в одежде для себя и малолетних детей. В начале 1990-х бедность была чудовищной.

Очень быстро стало ясно, что самая острая потребность — это правовая помощь, особенно в вопросах жилья. На фоне начавшейся приватизации сироты, став собственниками, нередко под давлением совершали сделки, которые лишали их крыши над головой. Уже к середине 2000-х юридическая поддержка стала основным и единственным направлением работы центра.

За 35 лет «Соучастие в судьбе» добилось серьезных изменений в защите прав сирот — от локальных решений до федеральных законов. В 1999 году центр подготовил проект постановления правительства Москвы, по которому сиротам жилье предоставлялось не по договору социального найма, а по договору безвозмездного пользования на пять лет с возможностью продления. Эта практика уберегла тысячи сирот от мошенников.

Центр не просто помогает отдельным людям — он создает прецеденты, которые потом используются по всей стране. Например, дело 2016 года об определении места жительства подопечных детей дошло до Верховного суда (ВС) РФ, вошло в «Обзор судебной практики ВС РФ» за четвертый квартал 2016 года и затем применялось в тысячах аналогичных случаев. Другие важные прецеденты касались отказов в заключении договоров о приемной семье, назначения выплат приемным родителям и дискриминационных норм «ценза оседлости».

В последние годы наблюдаются тенденции к сокращению гарантий для детей-сирот, поэтому центр ставит перед собой ряд стратегических задач. Одна из главных — решить проблему долгов сирот по жилищно-коммунальным услугам. Подготовлен проект федерального закона об освобождении сирот от оплаты жилья и коммунальных услуг.

Каждый год юристы центра инициируют около 150 исков в интересах сирот и приемных родителей, а общее число дел центра превышает 200 — с учетом тех, что тянутся не один год.

— Особую роль в устойчивости этой работы играет партнерство с Русфондом. Благодаря поддержке проекта «Русфонд.Право» возможны долгие, многолетние судебные процессы, бесплатные консультации, подготовка жалоб в Конституционный суд и работа над законодательными инициативами. На каждый рубль, полученный от Русфонда, удается добиться мер социальной поддержки на 43–45 руб.,— отмечает Алексей Головань.

Но главный результат — не цифры, а восстановление нарушенных прав и формирование предсказуемой правовой среды для детей-сирот, одной из самых уязвимых категорий российских граждан.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда