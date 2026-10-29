После удара
Как помочь детям, перенесшим инсульт
Инсульт может за несколько часов изменить жизнь ребенка. Еще вчера малыш ходил, разговаривал, ел самостоятельно, а теперь ему приходится заново учиться глотать, двигаться, ходить и говорить. Впереди месяцы, а иногда и годы восстановления, и реабилитации за счет государства бывает недостаточно. Чтобы обеспечивать детей необходимыми курсами восстановительного лечения и техническими средствами реабилитации, Русфонд с 2014 года собрал 60,1 млн руб. для 54 детей, перенесших инсульт.
Инсульт у детей встречается реже, чем у взрослых. Однако точных данных о том, сколько российских детей ежегодно переносят его, нет: в стране пока не создан единый регистр детского инсульта. Нет и полной мировой картины. В работе, опубликованной в этом году, ученые проанализировали данные 52 уникальных исследований из 22 стран и оценили частоту детского инсульта в среднем в 3,73 случая на 100 тыс. детей в год.
Последствия инсульта у каждого ребенка свои. У одних нарушается речь, у других — движения, глотание или способность самостоятельно себя обслуживать. Многое зависит от причин, вызвавших инсульт, от степени поражения мозга, от того, насколько быстро нарушение работы сосудов удается распознать и начать лечение.
— При любом инсульте очень важна реабилитация,— говорит физический терапевт Екатерина Сынкова, специалист московского центра реабилитации «Преодоление», с которым сотрудничает Русфонд.— Чем раньше она начинается, тем лучше. После стабилизации состояния некоторые реабилитационные мероприятия можно проводить уже в реанимации.
В один-два курса реабилитацию часто уложить невозможно.
— Это длительный процесс,— объясняет невролог Ирина Волкова, главврач екатеринбургской клиники «Реабилитация доктора Волковой», где также проходят лечение дети Русфонда.— Реабилитацию не стоит прекращать, пока пациент идет вперед, пока к нему возвращаются утраченные навыки. Кроме того, помощь должна быть комплексной — не только курс ЛФК или занятия с логопедом по отдельности. Набор методик подбирается индивидуально.
Пройти такой путь за счет бесплатной реабилитации от государства удается не всегда: объем и сроки помощи могут не покрывать всех потребностей ребенка. Курсы реабилитации стоят дорого, а семье важно не прерывать занятия. И тут подключается Русфонд — не подменяя собой государство, а дополняя тогда, когда это необходимо.
Вот лишь один из примеров. Андрей Пучков из Самарской области перенес инсульт в прошлом году. После реанимации мальчик был полностью парализован, не мог поднять голову и самостоятельно глотать. Реабилитация в больнице и занятия дома помогли Андрею — он научился не только держать голову и глотать, но даже поднимать руки. Затем Русфонд оплатил для мальчика несколько курсов в центре «Преодоление». Теперь Андрей ходит, опираясь на трости. Его восстановление продолжается.
Реабилитация после инсульта — это большая работа специалистов и семьи, а еще возможность продолжать лечение столько, сколько оно необходимо. Каждый возвращенный навык дает ребенку больше самостоятельности и больше шансов жить обычной детской жизнью.
Газета «Коммерсантъ» №202от 30.10.2026, стр. 6