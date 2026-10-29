После удара

Вот лишь один из примеров. Андрей Пучков из Самарской области перенес инсульт в прошлом году. После реанимации мальчик был полностью парализован, не мог поднять голову и самостоятельно глотать. Реабилитация в больнице и занятия дома помогли Андрею — он научился не только держать голову и глотать, но даже поднимать руки. Затем Русфонд оплатил для мальчика несколько курсов в центре «Преодоление». Теперь Андрей ходит, опираясь на трости. Его восстановление продолжается.