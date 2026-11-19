Внутри корсета
14-летнюю девочку спасет операция на позвоночнике
Люба Афонина живет с мамой в Жуковском Московской области. У девочки грудопоясничный сколиоз 4-й степени. Спина перекошена, Люба живет с постоянной болью, ей трудно двигаться, и она не может сделать то, что легко делают ее сверстники. Чтобы девочка выпрямилась, необходима операция с установкой динамической конструкции. Провести ее нужно как можно скорее, иначе позвоночник деформируется еще сильнее, что неминуемо повлечет нарушение работы внутренних органов и сердечную недостаточность. Но стоимость операции неподъемна для семьи. Нужна наша помощь.
— Люба — боец, сбить ее с выбранного пути непросто,— говорит о дочке мама Антонина.
Несколько лет назад врач сказал девочке, что сильного искривления позвоночника можно будет избежать, если она станет носить ортопедический корсет. И Люба носила — почти круглые сутки, оставляя на передышку от жесткого кокона лишь пару часов. Спала, ходила в школу, делала дома уроки, читала, гуляла с друзьями — все в корсете. Он рвал футболки и свитеры, простыни и пододеяльники и, самое главное, сильно натирал кожу твердыми краями. Однако Люба не сдавалась.
Она и сейчас его носит. Но при этом девочка старается жить так, как будто никакого корсета нет. Староста класса и постоянный победитель школьных олимпиад по литературе и истории, вторая по успеваемости в классе — Любе все это дается, как кажется, без особого труда, естественным образом.
— В школе все, что учителя рассказывают, понимаю, и на домашние задания не так много времени уходит,— говорит она спокойно, без всякого кокетства.— Очень люблю алгебру, химию, литературу, историю. Разброс большой, но ведь интересно!
Люба пока не знает, кем станет, но уверена, что знания ей пригодятся, нисколько в этом не сомневается. Да они уже и сейчас ей полезны: девочка пишет небольшие истории в жанре фэнтези, используя познания в литературе, и по настроению готовит — а тут ведь не обойтись без математики и понимания азов химии.
О том, что у нее при всем этом постоянно болит спина, Люба говорит немного. Вместо жалоб рассказывает об увлечении вселенной Гарри Поттера. О том, что, скорее всего, подружилась бы с Гермионой Грейнджер — наверное, они во многом похожи. Да, есть у Любы такая же способность, как и у любимой героини: быстро и легко схватывать новое, помнить все, применять в жизни.
А еще девочка когда-то брала призы на состязаниях по легкой атлетике. Собственно, благодаря этому, а точнее, тренеру по атлетике, Люба и ее мама узнали о том, что у Любы со спиной не все в порядке. Тренер первым заметил у девочки кривизну позвоночника и посоветовал обратиться к врачам. Тогда и выявили сколиоз 2–3-й степени.
Потом был запрет заниматься спортом, консервативное лечение, которое до поры до времени сдерживало дальнейшее искривление позвоночника, скачок роста — и вердикт врачей: сколиоз достиг 4-й степени, спасет только операция. Московский нейрохирург Андрей Бакланов готов ее провести, применив технологию VBT (Vertebral Body Tethering), которая позволяет устранить деформацию позвоночника, оставляя его подвижным.
— Сейчас я очень скучаю по занятиям легкой атлетикой, вообще по спорту,— говорит девочка.— Хочется вернуться хотя бы к физкультуре, от которой я освобождена.
По этому предмету, физкультуре, Люба пока только пишет доклады, выбрав такое положение тела, чтобы не было больно. Но разве доклад, даже с мастерски изготовленной презентацией, заменит стремительный бег наперегонки с соперниками на стометровке, ощущение легкости в теле, когда бежишь кросс и до финиша остается совсем чуть-чуть?
Возможно, все это получится вернуть после операции. Ну или можно будет пойти в кружок по робототехнике — туда Любе тоже очень хочется уже сейчас, но даже это пока невозможно: тяжело сидеть на одном месте и заниматься кропотливой работой, если нестерпимо болит спина. Девочке остается только ждать, когда и боль, и корсет исчезнут из ее жизни навсегда.
— Боишься операции? — спрашиваю я Любу.
— Раньше было страшновато, но сейчас уже нет,— отвечает она.— Смирение какое-то пришло, осознание, что это необходимо.
Для Любы операция — важный этап в жизни, после которого не будет боли и корсета. Можно будет двигаться. Налегке.
Газета «Коммерсантъ» №215от 20.11.2026, стр. 6