О том, что у нее при всем этом постоянно болит спина, Люба говорит немного. Вместо жалоб рассказывает об увлечении вселенной Гарри Поттера. О том, что, скорее всего, подружилась бы с Гермионой Грейнджер — наверное, они во многом похожи. Да, есть у Любы такая же способность, как и у любимой героини: быстро и легко схватывать новое, помнить все, применять в жизни.