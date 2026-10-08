Душа поет
Трехлетнюю девочку спасет этапная хирургия
09.10.2026, 02:02
Тася Васильева живет с мамой, бабушкой и дедушкой в Москве. После рождения девочки врачи сразу поставили ей диагноз «малоберцовая гемимелия». Это врожденная патология: у Таси отсутствует одна из костей правой голени, деформирована стопа, правая нога короче левой. Из-за разницы в длине ног у девочки со временем возникнут проблемы с позвоночником и суставами, ей будет тяжело ходить. Помочь Тасе готовы хирурги ярославской клиники «Константа» — они проведут этапное хирургическое лечение, которое позволит выправить стопу и подрастить большеберцовую кость. Но стоит эта череда операций более 1,5 млн руб. У Тасиной мамы нет таких денег, ей очень нужна наша помощь.
Тася впервые запела, когда была совсем малюткой. Ее мама Галина вспоминает, как она катила коляску по улице, а из коляски раздавалось бодрое «ля-ля-ля» в исполнении дочки. Девочка не плакала и не капризничала, а пела, как будто что-то рассказывала всему миру.
— Тася в младенчестве мало спала, была «несплюшка»,— вспоминает Галина.— Когда другие дети спали по 20 часов, дочка спала всего девять. Зато пела.
И сейчас Тася поет. Когда рисует, когда идет в детский сад или в бассейн, когда гуляет. Поет песни, которые где-то услышала, запомнила и выучила. Поет песни, которые придумывает сама.
Бабушка Таси в детстве пела в детском хоре, и воспитатели в садике уверены: девочку надо отдавать в музыкальную школу. А может, и в художественную тоже — рисует Тася, как говорит ее мама, в любой непонятной ситуации. На дверце холодильника у девочки постоянная экспозиция.
Вообще, у самой Таси тоже есть планы на будущую жизнь: она очень хочет заниматься танцами, как ее подруги по детскому саду. Но пока не может: разница в длине ног диктует свои правила — девочка носит ортопедические ботинки. Тот, что на правой ноге, тяжелый, с толстой подошвой, чтобы скрадывать эту самую разницу. Заниматься танцами в нем не получится.
Хотя Тася все равно танцует как может, ведь душа поет! Иногда дома наряжается в красивое платье, говорит умной колонке включить вальс, мысленно превращается в принцессу, просит дедушку побыть принцем и кружится вокруг него в простых па, которые придумывает сама.
И спрашивает маму:
— Ну когда уже я пойду на танцы?
Мама отвечает, что надо сначала подрасти и подрастить правую ногу, чтобы она не сильно отличалась по длине от левой.
Энергичная и общительная, Тася всегда собирает вокруг себя детей — что в садике, что на детской площадке во дворе. Предлагает игры, лидирует. И никто из сверстников пока толком не замечает ее особенности. Однако сама девочка все чаще интересуется, когда же вырастет ее ножка. Галина постепенно готовит дочь к тому, что скоро начнется лечение.
О том, что у Таси проблемы с физическим развитием, Галина узнала во время беременности: УЗИ показало, что правая нога ребенка короче левой, а двух пальцев на стопе не хватает. После рождения девочки стало очевидно, что правая стопа вывернута, малоберцовая кость в правой голени отсутствует, тазобедренный сустав недоразвит, а разница в длине ног составляет 2,5 см. Врачи предупредили, что разница будет увеличиваться и потребуется операция. Лечение и занятия плаванием в бассейне не помогали — правая нога Таси продолжала отставать в росте.
Галина искала клиники и специалистов, которые могли бы помочь дочке. В одной больнице брались удлинять голень, но не брались за стопу, в другой предложили реабилитацию после операции, в третьей рекомендовали ампутацию и протез. Исправить деформацию стопы и удлинить ногу взялся известный ярославский ортопед Максим Вавилов. Он рекомендовал начинать лечение, когда разница в длине ног составит 5 см. И сейчас медлить уже нельзя — разница достигнута.
Тасе предстоит этапное хирургическое лечение: правую стопу реконструируют, проведут двойную остеотомию — искусственный перелом костей голени — и установку аппарата внешней фиксации с компьютерной системой, которая позволяет точно корректировать положение кости и удлинять ее. Одновременно с помощью специальных пластин замедлят рост левой бедренной кости, чтобы выровнять длину ног. После завершения лечения пластины удалят.
И вот тогда Тася сможет танцевать так, как хочет. Танцевать, рисовать, петь, дружить без оглядки. Расти дальше — так, чтобы пела душа.
Газета «Коммерсантъ» №187от 09.10.2026, стр. 6