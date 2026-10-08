Вообще, у самой Таси тоже есть планы на будущую жизнь: она очень хочет заниматься танцами, как ее подруги по детскому саду. Но пока не может: разница в длине ног диктует свои правила — девочка носит ортопедические ботинки. Тот, что на правой ноге, тяжелый, с толстой подошвой, чтобы скрадывать эту самую разницу. Заниматься танцами в нем не получится.