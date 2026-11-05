Из свежей почты

Сын родился раньше срока, не задышал, его выхаживали восемь месяцев, сделали несколько операций. Домой выписали с кислородной маской и зондом для питания. Постепенно состояние Володи улучшилось, но в развитии он сильно отстает — ему трудно двигаться, плохо развита речь. Мы делаем все, чтобы он мог восстановиться. С помощью Русфонда сын прошел курс терапии в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва), в результате окреп, стал лучше ходить и говорить. Навыки надо развивать дальше, но денег для продолжения лечения нет. Прошу, помогите! Наталья Макарова, Кировская область