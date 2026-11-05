Из свежей почты
Володя Макаров, 9 лет, детский церебральный паралич, требуется курсовое лечение. 219 112 руб.
Внимание! Цена лечения 257 112 руб. Телезрители ГТРК «Вятка» соберут 38 тыс. руб.
Сын родился раньше срока, не задышал, его выхаживали восемь месяцев, сделали несколько операций. Домой выписали с кислородной маской и зондом для питания. Постепенно состояние Володи улучшилось, но в развитии он сильно отстает — ему трудно двигаться, плохо развита речь. Мы делаем все, чтобы он мог восстановиться. С помощью Русфонда сын прошел курс терапии в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва), в результате окреп, стал лучше ходить и говорить. Навыки надо развивать дальше, но денег для продолжения лечения нет. Прошу, помогите! Наталья Макарова, Кировская область
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Володе нужно продолжить лечение, чтобы укрепить мышцы, развить речь, повысить концентрацию внимания, улучшить память».
Леня Крылов, 6 лет, синдром Гольденхара, недоразвитие нижней челюсти, сужение зубных рядов, требуется ортодонтическое лечение. 163 250 руб.
Внимание! Цена лечения 283 250 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 120 тыс. руб.
У сына сложное наследственное заболевание — синдром Гольденхара: недоразвитие ушной раковины и челюстей, порок развития позвонков. Обе челюсти у Лени сужены, нижняя недоразвита, рот полностью не закрывается. Зубам не хватает места, сразу после прорезывания они начинают разрушаться. Говорит сын невнятно, даже я его не всегда понимаю. Необходимо длительное ортодонтическое лечение. Мы его начали, но с оплатой следующего этапа мне не справиться: детей двое, воспитываю их одна, муж умер от инсульта. Марина Колиниченко, Москва
Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Лене нужно расширить нижний зубной ряд с помощью несъемного аппарата, а после прорезывания постоянных резцов на верхней челюсти — установить частичную брекет-систему для коррекции наклона передних зубов».
Илья Курамшев, 2 года, двусторонняя тугоухость, требуются слуховые аппараты средней мощности. 146 758 руб.
Внимание! Цена аппаратов 375 535 руб. Из средств Социального фонда России по электронному сертификату выделено 55 777 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Мордовия» соберут 23 тыс. руб.
В год и семь месяцев у сына выявили двустороннюю тугоухость: Илюша слышит обоими ушами только на 30 процентов. Чтобы у сына нормально развивалась речь, ему рекомендовали слуховые аппараты. Специалисты подобрали аппараты наиболее подходящей модели, но нам их покупку не потянуть: в семье четверо детей, доходы скромные. Очень надеемся на вашу помощь. Татьяна Курамшева, Мордовия
Сурдоакустик Центра хорошего слуха «Радуга звуков» Земфира Газзаева (Саранск): «Илье нужно постоянно носить слуховые аппараты средней мощности, рекомендуемая модель — Sky L70-M. Аппараты компенсируют недостаток слуха, будут способствовать развитию речи и социальной адаптации мальчика».
Вероника Ширнина, 15 лет, состояние после трансплантации почки, требуется обследование. 429 598 руб.
Внимание! Цена обследования 778 598 руб. Фонд Андрея Мельниченко внес 320 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 29 тыс. руб.
В месяц дочке диагностировали почечную недостаточность. Состояние Вероники резко ухудшалось, спасти могла только пересадка почки. Ее провели в Москве, донором стала я. Операция прошла успешно, дочка начала активно расти и развиваться. Теперь за пересаженной почкой нужно постоянно следить, чтобы при необходимости скорректировать терапию. Сейчас Веронике требуется полное обследование в клинике, где работают оперировавшие ее трансплантологи. Но обследование дорогое, оплата нам не по силам. Оксана Ширнина, Кемеровская область
Детский хирург Европейского медицинского центра Надежда Раппопорт (Москва): «После трансплантации почки Веронике необходимы регулярные обследования, позволяющие оценить функцию трансплантата, эффективность и безопасность терапии, своевременно обнаружить признаки отторжения или повреждения и вовремя скорректировать лечение».
Почта за неделю 30.10.2026 — 5.11.2026
Получено писем — 58
Принято в работу — 44
Отправлено в Минздрав РФ — 0
Получено ответов из Минздрава РФ — 0
Газета «Коммерсантъ» №205от 06.11.2026, стр. 6