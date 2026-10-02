Аню Старову ждут в Москва в октябре

25 сентября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Нижний Новгород» мы рассказали историю 16-летней Ани Старовой из Нижегородской области («Свет гаснет», Инна Кравченко). У нее тяжелая форма грудопоясничного сколиоза — искривление прогрессирует, нарастает боль в спине и груди, девочке трудно дышать, мозгу не хватает кислорода. Консервативное лечение не помогает, Ане требуется операция. Московские хирурги готовы провести ее по новой технологии VBT (Vertebral Body Tethering), которая устранит деформацию, сохраняя гибкость позвоночника. Но операция дорогая, мама девочки не в силах ее оплатить. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 103 810 руб.) собрана. Мама Ани благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Старова

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ Анна Старова

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ

Всего с 25 сентября 12 515 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Нижний Новгород», «Сахалин» и еще 119 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 27 компаний исчерпывающе помогли 126 детям, собрано 36 597 529 руб.