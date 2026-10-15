Половина мозга

Девочке девять лет. Она живет с родителями и младшей сестрой в поселке Туим в Хакасии. И у нее энцефалит Расмуссена. При этом аутоиммунном заболевании воспаляется одно из полушарий мозга. По неизвестной науке причине собственные Т-лимфоциты, иммунные клетки, начинают атаковать половину мозга, от этого возникают эпилептические приступы, замедляется развитие и половина тела постепенно слабеет. Лечение, по сути, сводится к тому, чтобы воспаленное полушарие хирургически отделить от остального мозга, а то и вовсе удалить. А потом кропотливой реабилитацией научить оставшуюся половину мозга брать на себя все утраченные организмом функции. У детей это возможно — мозг очень пластичен.