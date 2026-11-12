Из свежей почты
Маша Иванова, 7 лет, детский церебральный паралич, требуется курсовое лечение. 257 112 руб.
В первые месяцы жизни мне казалось, что дочка немного отстает в развитии. Ее обследовали и диагностировали ДЦП. А в два года у Маши случился приступ эпилепсии. Врачи быстро подобрали терапию, приступы купировали, но только на время. Теперь противосудорожные препараты дочка принимает регулярно. Отставание в развитии становится все заметнее. Из-за слабости мышц плохо развита мелкая моторика, Маша не может застегнуть пуговицы, завязывать шнурки. Я узнала, что детям с такими нарушениями помогают в московском Институте медтехнологий (ИМТ), но оплатить лечение не в силах. Я одна воспитываю дочь. Анна Иванова, Санкт-Петербург
Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «У Маши диагностирована генетически обусловленная эпилепсия. Девочка нуждается в реабилитации по специальной, индивидуально подобранной программе».
Емельян Стефашин, 9 лет, расщелина губы, нёба и альвеолярного отростка, сужение зубных рядов, требуется ортодонтическое лечение. 142 920 руб.
Внимание! Цена лечения 271 920 руб. Исследовательская компания «Бизнес Аналитика» внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Брянск» соберут 29 тыс. руб.
Емельян родился с расщелиной губы, нёба и альвеолярного отростка. За первый год жизни перенес три операции. Зубы прорезались вовремя, но росли скученно и криво, нарушался прикус. Местный ортодонт счел наш случай слишком сложным, и мы обратились в московскую клинику. Начали ортодонтическое лечение, его оплатил Русфонд — огромное спасибо! Сын хорошо говорит и учится на пятерки. Очень любит футбол, учит английский язык. Лечение нужно продолжить, но оплатить его мы не в силах. А оно необходимо, чтобы подготовить сына к операции. Помогите! Алена Стефашина, Брянская область
Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Емельяну требуется продолжить лечение для подготовки зубного ряда к операции — костной пластике альвеолярного отростка».
Катя Маер, 2 года, тотальный акушерский паралич правой руки, спасет реабилитация. 213 859 руб.
Внимание! Цена реабилитации 613 859 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 400 тыс. руб.
Дочка получила родовую травму правого плеча, рука безжизненно висела. Мы обратились в ярославскую клинику к известному ортопеду — доктору Новикову. Он сделал Кате сложную микрохирургическую операцию. Затем дочке проводили реабилитацию в той же клинике, операцию и часть курсов оплатил Русфонд. Спасибо огромное за помощь! Катя уже может поднять руку до уровня глаз, сгибать в локте, появился щипковый хват пальчиками. Но кисть плохо разгибается, брать предметы дочка не может. Необходимо продолжить реабилитацию. Пожалуйста, не оставляйте нас! Вера Маер, Омская область
Реконструктивный микрохирург ООО «Клиника Константа» Михаил Новиков (Ярославль): «У Кати родовое повреждение правого плечевого сплетения. Проведено несколько курсов реабилитационного лечения, его необходимо продолжать».
Саша Бердова, 10 лет, нарушение ритма сердца, спасет имплантация электрокардиостимулятора. 522 179 руб.
Внимание! Цена операции 659 179 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 37 тыс. руб.
Сразу после рождения дочки врачи обнаружили у нее сложный врожденный порок сердца, нарушение сердечного ритма. В год и три месяца Саше провели сложную операцию и имплантировали электрокардиостимулятор (ЭКС). Ритм сердца был восстановлен. Сейчас дочка учится в школе, занимается в художественной студии, только к вечеру устает и говорит, что сердце «простреливает». Срок службы батареи ЭКС подходит к концу, его необходимо заменить в ближайшее время, иначе сердечко Саши может остановиться. Госквот на такую операцию нет, а нам ее не оплатить. Помогите! Ольга Бердова, Томская область
Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У Саши врожденный порок сердца, атриовентрикулярная блокада, состояние после установки электрокардиостимулятора. Девочке по жизненным показателям необходима замена ЭКС и эпикардиальных электродов».
Почта за неделю 6.11.2026 — 12.11.2026
Получено писем — 55
Принято в работу — 42
Отправлено в Минздрав РФ — 0
Получено ответов из Минздрава РФ — 0
Газета «Коммерсантъ» №210от 13.11.2026, стр. 6