Из свежей почты

Емельян родился с расщелиной губы, нёба и альвеолярного отростка. За первый год жизни перенес три операции. Зубы прорезались вовремя, но росли скученно и криво, нарушался прикус. Местный ортодонт счел наш случай слишком сложным, и мы обратились в московскую клинику. Начали ортодонтическое лечение, его оплатил Русфонд — огромное спасибо! Сын хорошо говорит и учится на пятерки. Очень любит футбол, учит английский язык. Лечение нужно продолжить, но оплатить его мы не в силах. А оно необходимо, чтобы подготовить сына к операции. Помогите! Алена Стефашина, Брянская область