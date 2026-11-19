Москва ждет Костю Зотова в декабре
13 ноября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Чувашия» мы рассказали историю 16-летнего Кости Зотова из Чувашии («Костя возвращается», Алексей Каменский). После тяжелой аварии, в которой мальчик получил черепно-мозговую травму, перелом позвонков, лопатки, ребер и челюсти, ему требуется интенсивная реабилитация. Врачи будут работать над увеличением двигательной активности Кости, учить его самостоятельно передвигаться и заботиться о себе, подберут технические средства реабилитации. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 284 822 руб.) собрана.
Одиннадцатилетнему Алеше Звереву из Томска («Ложный сустав», Инна Кравченко, см. rusfond.ru и “Ъ” от 13 ноября) оплачена этапная хирургия на правой голени стоимостью 2 140 804 руб. Спасибо, дорогие друзья!
Всего с 13 ноября 5832 читателя rusfond.ru, “Ъ”, телезрителя ГТРК «Чувашия», «Брянск», «Томск» и еще 118 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 38 компаний исчерпывающе помогли 71 ребенку, собрано 34 477 871 руб.
Газета «Коммерсантъ» №215от 20.11.2026, стр. 6