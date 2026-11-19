13 ноября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Чувашия» мы рассказали историю 16-летнего Кости Зотова из Чувашии («Костя возвращается», Алексей Каменский). После тяжелой аварии, в которой мальчик получил черепно-мозговую травму, перелом позвонков, лопатки, ребер и челюсти, ему требуется интенсивная реабилитация. Врачи будут работать над увеличением двигательной активности Кости, учить его самостоятельно передвигаться и заботиться о себе, подберут технические средства реабилитации. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 284 822 руб.) собрана.