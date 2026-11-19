В девять месяцев у сына выявили сенсоневральную тугоухость. Я купила слуховой аппарат, и мой малыш впервые услышал звуки, отозвался на имя! В год и восемь месяцев Жене провели кохлеарную имплантацию справа, через год — слева. Благодаря занятиям со специалистами, оплачивать которые помогали благотворители, Женя стал распознавать звуки, заговорил, пусть еще нечетко. Два года назад Русфонд помог с реабилитацией, сын стал говорить более сложными фразами. Сейчас, чтобы Женя мог успешно учиться в школе, лечение надо продолжить. Но сама я с оплатой не справлюсь, нужна помощь! Елена Даркова, Калининградская область