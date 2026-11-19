Из свежей почты
Лера Агапова, 13 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 232 397 руб.
Внимание! Цена лечения 260 397 руб. Телезрители ГТРК «Красноярск» соберут 28 тыс. руб.
В год и четыре месяца у Леры внезапно поднялась температура, начались судороги, она впала в кому. Врачи выявили менингоэнцефалит. Дочку спасли, но она утратила все навыки. С 2019 года Лере при поддержке благотворителей помогают в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва). Спасибо Русфонду за оплату двух курсов терапии! Дочка научилась ползать, сидит с поддержкой. Ее интеллект сохранен, Лера произносит слоги. Помогите продолжить восстановительное лечение! Светлана Агапова, Красноярский край
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Мы будем корректировать тонус мышц, развивать двигательную активность и речь Леры».
Адиль Котиев, 15 лет, сужение и недоразвитие челюстей, требуется ортодонтическое лечение. 178 880 руб.
Внимание! Цена лечения 407 880 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ингушетия» соберут 29 тыс. руб.
Адиль родился с расщелиной нёба. В полтора года его оперировали в Москве. Расщелину закрыли, но осталась аномалия прикуса и положения зубов. Зубки прорезались — и сразу разрушались, сын не говорил, не жевал. В 2018 году с помощью Русфонда мы начали ортодонтическое лечение в Москве. Проведена большая работа, у Адиля улучшился прикус. Но сужение челюстей еще сохраняется, сын гнусавит. Врачи говорят, пришло время продолжить ортодонтию, но нам ее не оплатить — мы с мужем на инвалидности. Фатима Котоева, Ингушетия
Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Адилю необходимо продолжить лечение, чтобы нормализовать положение зубов, восстановить правильное дыхание, жевание и речь».
Даниил Артемов, 16 лет, последствия черепно-мозговой травмы, ампутация голени, спасет реабилитация. 291 101 руб.
Внимание! Цена реабилитации 678 101 руб. Компания «Металлоинвест» внесла 226 033 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 123 967 руб. Телезрители ГТРК «Курск» соберут 37 тыс. руб.
Беда случилась в мае 2025 года: сына на пешеходном переходе сбила машина на скорости 120 км/ч. Он получил черепно-мозговую травму, ушиб легких и почек, перелом плеча, левую голень пришлось ампутировать. В больнице начался отек головного мозга. Врачи провели трепанацию черепа, удалили гематому. Состояние Даниила ухудшалось, развился менингит. Сына перевезли в Москву, еще раз прооперировали. Только к августу Даниил открыл глаза, но ни на что не реагировал. Год мы прожили в больницах и сейчас наконец дома. Сын стал фокусировать взгляд, сидеть с опорой, появились движения в руках и ногах. Сейчас врачи рекомендуют начать реабилитацию. Помогите ее оплатить! Екатерина Головина, Курская область
Физический терапевт реабилитационного центра «Преодоление» Екатерина Сынкова (Москва): «Будем работать над физической активностью Даниила, займемся гимнастикой, подберем ортезы. Также проведем нейропсихологическое тестирование, обследование у нефролога-уролога».
Женя Дарков, 6 лет, двусторонняя тугоухость, требуется слухоречевая реабилитация. 165 520 руб.
Внимание! Цена реабилитации 498 520 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 300 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Калининград» соберут 33 тыс. руб.
В девять месяцев у сына выявили сенсоневральную тугоухость. Я купила слуховой аппарат, и мой малыш впервые услышал звуки, отозвался на имя! В год и восемь месяцев Жене провели кохлеарную имплантацию справа, через год — слева. Благодаря занятиям со специалистами, оплачивать которые помогали благотворители, Женя стал распознавать звуки, заговорил, пусть еще нечетко. Два года назад Русфонд помог с реабилитацией, сын стал говорить более сложными фразами. Сейчас, чтобы Женя мог успешно учиться в школе, лечение надо продолжить. Но сама я с оплатой не справлюсь, нужна помощь! Елена Даркова, Калининградская область
Сурдолог-оториноларинголог Центра реабилитации слуха и речи «Тоша и Ко» Полина Рубинштейн (Фрязино, Московская обл.): «Жене необходимо работать над пониманием обращенной речи, накоплением словаря, развитием собственной связной речи».
Почта за неделю 13.11.2026–19.11.2026
Получено писем — 57
Принято в работу — 36
Отправлено в Минздрав РФ — 0
Получено ответов из Минздрава РФ — 0
Газета «Коммерсантъ» №215от 20.11.2026, стр. 6