Будет лекарство у Тимура Казымова!

30 октября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Югра» мы рассказали историю восьмилетнего Тимура Казымова из Нефтеюганска («Железный мальчик», Наталья Волкова). У мальчика тяжелое заболевание крови — бета-талассемия, нарушен синтез гемоглобина, развивается анемия. Тимуру регулярно делают переливания крови, это приводит к переизбытку железа в организме, поражению внутренних органов. Спасет трансплантация костного мозга, до и после нее мальчику по жизненным показаниям требуется терапия препаратом джакави. Но стоимость лекарства для семьи неподъемна. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 522 273 руб.) собрана. Родители Тимура благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.