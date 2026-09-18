Из свежей почты

Рита Тарасова, 12 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 232 397 руб.

Внимание! Цена лечения 260 397 руб. Телезрители ГТРК «Ставрополье» соберут 28 тыс. руб.

Дочка родилась в крайне тяжелом состоянии, развивалась с отставанием. Я возила Риту на лечение в реабилитационные центры и санатории. В пять лет ее начали лечить в московском Институте медтехнологий (ИМТ). Два курса помог оплатить Русфонд. Рита развивается умственно и физически, говорит несколько слов, знает цифры и буквы, стоит и ходит с поддержкой. Но проблем еще много, движения скованны, снижена моторика рук. Терапию нужно продолжать, а денег нет. Пожалуйста, помогите! Ирина Данилова, Ставропольский край

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Рите нужно продолжить лечение, чтобы снизить мышечную спастику, улучшить моторику и психоэмоциональное состояние».

Артем Шевчук, 13 лет, расщелина губы, нёба и альвеолярного отростка, недоразвитие челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 157 731 руб.

Внимание! Цена лечения 641 731 руб. Инвесторы Summit Group («ДоброИнвест») внесли 150 тыс. руб. ООО «ОЗЭУ» — 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 275 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Калуга» соберут 34 тыс. руб.

Артем родился с расщелиной верхней губы, нёба и альвеолярного отростка. Он перенес три операции, расщелины закрыли, но заговорил сын поздно и невнятно. Благодаря Русфонду в 2021 году он прошел ортодонтическое лечение в Москве. Говорит Артемка уже разборчиво, но гнусаво. До сих пор верхняя челюсть недоразвита, нет места для прорезывания постоянных зубов, прикус нарушен. Лечение в центре нужно продолжить, но с оплатой мне не справиться. Ольга Шевчук, Калужская область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Для предотвращения рецидива деформации и подготовки к протезированию Артему требуется продолжение комплексного ортодонтического лечения».

Вита Малышева, полтора года, двусторонняя тугоухость 4-й степени, требуется слухоречевая реабилитация. 158 260 руб.

Внимание! Цена реабилитации 249 260 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка — 10 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Саха» соберут 31 тыс. руб.

В девять месяцев Вите диагностировали двустороннюю тугоухость 4-й степени, установили кохлеарный имплант на правое ухо, подключили речевой процессор. Дочка стала реагировать на звуки, отзываться на имя. Теперь для развития речи ей необходима слухоречевая реабилитация. В интернете я нашла информацию о подмосковном центре «Тоша и Ко», где сурдологи работают над восприятием и развитием речи. Но оплатить дорогую реабилитацию нам не под силу. Помогите! Анна Малышева, Якутия

Сурдолог-оториноларинголог Центра реабилитации слуха и речи «Тоша и Ко» Полина Рубинштейн (Фрязино, Московская обл.): «У Виты двусторонняя нейросенсорная тугоухость 4-й степени, задержка речевого развития. После кохлеарной имплантации девочке требуется слухоречевая реабилитация, грамотная настройка речевого процессора и занятия с сурдологом».

Богдан Заргарян, 4 года, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 150 638 руб.

Внимание! Цена лечения 550 638 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 100 тыс. руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» — 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 250 тыс. руб.

Богдан, младший из четверых моих сыновей, родился весь переломанный. В два месяца ему начали капать препарат для укрепления костей, но после второй капельницы у сына остановилось дыхание. Его спасли, но состояние было крайне тяжелым, и переломы продолжались. К счастью, врачи клиники GMS взялись за его лечение, а Русфонд собрал на это деньги. Богдан окреп, переломы теперь случаются реже. Лечение нельзя прерывать. Но нам его не оплатить. Ангелина Заргарян, Москва

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Анастасия Вартомянц-Чупрякова: «У Богдана тяжелая форма несовершенного остеогенеза. С полугода он наблюдается в нашей клинике, важно не прерывать терапию под наблюдением команды специалистов».

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