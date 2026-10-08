Горизонты помощи

Во вторую субботу октября отмечается Всемирный день хосписной и паллиативной помощи. Она нужна взрослым и детям, чье заболевание нельзя вылечить, но можно облегчать его течение. Паллиативная помощь не заканчивается в больнице: пациент не обязан оставаться там, если может жить дома. Однако тогда ему может потребоваться дополнительная поддержка — аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), расходные материалы к нему, специальная коляска. Государство постепенно расширяет такую поддержку, но не все потребности можно закрыть в рамках государственной системы. Опыт Русфонда в Воронеже, Екатеринбурге и Приморском крае показывает, что именно НКО могут открывать новые горизонты в здравоохранении.