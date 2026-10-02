Волшебный камень оникс

Девочка живет с родителями в поселке Совхозный недалеко от Майкопа. В шесть лет она упала с велосипеда, сильно ударилась коленом, и это дало толчок развитию артериовенозной мальформации: на ноге образовался клубок из вен и артерий, соединенных напрямую, без капилляров. Ткани не получают достаточного питания, сосуды раздуваются, и клубок все время растет. Сейчас Маргарите 16. За прошедшие годы были испробованы разные методы лечения, но они приносили лишь временную ремиссию. Остался один — разработанная в США система «Оникс»: жидкий полимер проникнет во все патологические сосуды и надежно, навсегда их закупорит. Спасение Маргариты стоит дорого, у семьи нет таких денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Травма стала спусковым крючком для целого каскада событий. Колено у Риты начало увеличиваться в размере, а нога, наоборот, отставала в росте от левой. А затем с обратной стороны коленки стали вспухать сосуды

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ Травма стала спусковым крючком для целого каскада событий. Колено у Риты начало увеличиваться в размере, а нога, наоборот, отставала в росте от левой. А затем с обратной стороны коленки стали вспухать сосуды

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ

Двор Зубковых не образец садового дизайна, зато здесь жизнь бьет ключом. Куры, гуси, козы, дети — а еще конь, любимец Ритиного отца Олега. Он работает в сельском хозяйстве — косит траву и обрезает деревья. Его идея в том, что до каких-то отдаленных участков иногда удобнее добираться на лошади. Впрочем, мама Ольга относится к коню сдержанно — для работы его используют редко, а своими копытами он истоптал весь двор.

Во дворе все и началось. Маленькая Рита каталась на велосипеде с подружками. Заехала передним колесом в след от копыта и очень неудачно упала. Велосипед достался ей в наследство от старшей сестры, но был еще как новенький. Всего минуту назад. А теперь — переднее крыло отвалилось, руль погнулся. Девочка так расстроилась, что засунула велосипед поглубже в сарай, лишь бы не видеть. И никому ничего не сказала, страдала молча. А на ушибленную правую коленку поначалу вообще не обратила внимания.

На следующий день родители ушли на работу, а дети, Рита и старшая Алина, остались дома — лето, каникулы.

— Среди дня Алина вдруг мне звонит: сестренка плачет, прямо кричит от боли в коленке,— вспоминает Ольга.

Она работает медсестрой в Центральной районной больнице Майкопского района. Это помогло быстрее сделать все исследования — но не помогло разобраться в Ритиной болезни. Сначала думали, что проблема только в коленном суставе, где скопилась жидкость. Ее откачали и наложили гипсовый лонгет от пятки до бедра.

Нет ничего хуже гипса летом: ходить Рита не могла, родители выносили ее на улицу посидеть с подружками. Рита-то сидела, а подружки — кто же в таком возрасте долго остается на одном месте.

Лонгет сняли, но проблем становилось все больше. Травма стала спусковым крючком для целого каскада событий. Колено начало увеличиваться в размере, а нога, наоборот, отставала в росте от левой. Сантиметр, два, три, четыре… Рита стала ходить переваливаясь, как уточка. А затем с обратной стороны коленки начали вспухать сосуды. Тогда никто еще не знал, что это такое. Следующие несколько лет ушли на диагностику.

Нужных детских специалистов в Майкопе не было, Риту осматривали «взрослые» врачи. Поставили диагноз «варикоз» и велели носить компрессионное белье. Но клубок артерий и вен только рос, захватил голень, бедро. Платья были исключены из гардероба, Рита перешла на брюки. А Ольга поехала с дочкой в Краснодар — и там, на приеме у знакомого врача они впервые услышали слова «артериовенозная мальформация».

В 2022 году в Детской городской клинической больнице (ДГКБ) имени Н. Ф. Филатова в Москве подтвердили диагноз. И следующие несколько лет пытались разными способами победить эту мальформацию. Вводили в сосуды специальный гель, который блокирует кровоток. Проводили закупорку с помощью адгезивных, то есть клеевых, агентов. Из хорошего — с отставанием правой ноги в росте удалось справиться. Из плохого — клубки сосудов продолжают образовываться.

На последнем приеме в Филатовской Ольге сказали: в Ритином тяжелом случае полноценно, без рецидивов закупорить сосуды можно только с помощью системы «Оникс». Это особый полимер с добавками, который застывает медленно и за счет этого проникает во все сосуды. И специальное устройство для его постепенного введения — хирург контролирует в режиме реального времени, как распространяется по сосудам полимер, и может управлять этим процессом.

Система «Оникс» очень дорогая, у семьи Зубковых нет никакой возможности оплатить ее самостоятельно.

Для спасения Маргариты Зубковой не хватает 822 979 руб. Хирург отделения реконструктивной и пластической микрохирургии ДГКБ имени Н. Ф. Филатова Руслан Хагуров (Москва): «У Маргариты обширная артериовенозная мальформация правой ноги. Она неоднократно проходила лечение в нашей больнице, но клинический эффект был недостаточным. Учитывая современные возможности сосудистой хирургии, планируется закрытая эмболизация артериовенозной мальформации с использованием жидкого полимера "Оникс". Это позволит более эффективно блокировать все патологические сосудистые соединения по сравнению с ранее применявшимися материалами, улучшить результаты лечения и снизить риск рецидива заболевания». Стоимость системы «Оникс» и расходных материалов 2 563 979 руб. Антон Николаевич внес 500 тыс. руб. Жертвователи, пожелавшие остаться неназванными,— 1,2 млн руб. Телезрители ГТРК «Адыгея» соберут 41 тыс. руб. Не хватает 822 979 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Маргариту Зубкову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Маргариты — Ольги Васильевны Зубковой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Алексей Каменский, Адыгея