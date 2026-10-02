Из свежей почты

Нур-Ахмед Сулейманов, 15 лет, эпилепсия, задержка развития, требуется лечение. 260 397 руб.

У Нур-Ахмеда в полгода начались приступы судорог. Лекарства не помогали, и мы повезли сына в Москву. Его обследовали, подбирали препараты, но безрезультатно. Только в пять лет врачи выявили редкую генетическую поломку. В мире всего семь таких случаев, и лечения пока не существует — можно лишь смягчить приступы. С помощью Русфонда Нур-Ахмед прошел реабилитацию в Институте медтехнологий (ИМТ). У сына снизилась спастика мышц, ему стало легче двигаться. Но проблем еще много, лечение в ИМТ нужно продолжать. Оплатить его мы не в силах. Венера Сулейманова, Московская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Нур-Ахмеду необходимо скорректировать терапию и провести курс реабилитации, нормализовать мышечный тонус, стимулировать развитие моторики и речи».

Коля Коновалов, 14 лет, расщелина губы, нёба и альвеолярного отростка, сужение челюстей, требуется ортодонтическое лечение. 176 170 руб.

Внимание! Цена лечения 555 170 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 350 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Калуга» соберут 29 тыс. руб.

Коля родился с расщелиной верхней губы, нёба и альвеолярного отростка. Ему сделали три операции, расщелины зашили, но зубы прорезывались криво, крошились, есть и говорить сыну было трудно. Потом он семь лет носил пластины на верхней челюсти. Но результата нет, прикус нарушен, зубам тесно, они разрушаются. Мы поехали на консультацию в Москву. И выяснилось, что нужна еще одна операция, а прежде необходимо расширить верхнюю челюсть, выровнять зубные ряды и сформировать нормальный прикус. Такое сложное лечение нам не оплатить. Помогите! Софья Коновалова, Калужская область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Коле требуется расширить верхний зубной ряд с использованием несъемной конструкции. Затем лечение продолжится с помощью брекет-системы, чтобы подготовить челюсть к костной пластике альвеолярного отростка».

Арсений Иванов, 12 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 163 638 руб.

Внимание! Цена лечения 550 638 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 350 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Владимир» соберут 37 тыс. руб.

В полтора месяца у Арсения случился перелом правого бедра. Потом переломы пошли один за другим. Врачи заявили, что это неизлечимо. Помочь сыну взялись только в клинике GMS в Москве. Ему укрепляли кости, учили двигаться, установили в бедра внутрикостные штифты. Лечение и операции оплатил Русфонд. Сейчас Арсений догнал по росту сверстников, отлично учится, занимается плаванием, играет в спектаклях. Мы безмерно благодарны вам! Но прерывать лечение нельзя, и нам вновь нужна помощь. Светлана Лисова, Владимирская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Анастасия Вартомянц-Чупрякова: «Арсений лечится в нашей клинике с семи месяцев. Позади — 26 курсов комплексной терапии и две сложные операции. Но чтобы сохранить достигнутые успехи, важно продолжать терапию и наблюдение у команды специалистов».

Рустам Джамаев, 4 года, врожденная деформация стоп, требуется хирургическое лечение. 189 225 руб.

Внимание! Цена лечения 368 225 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Дагестан» соберут 29 тыс. руб.

Сын родился с сильно подвернутыми стопами. Ортопед диагностировал двустороннюю косолапость и рекомендовал сразу начать лечение. Рустама гипсовали, провели ахиллотомию, ножки выправились. Я оплатила лечение из материнского капитала. Но затем стопы опять стали подворачиваться. Рустам часто спотыкается и падает, все ноги в синяках. Нас направили на консультацию в медцентр «Адакам», и доктор сказал, что нужна операция, иначе мой мальчик не сможет ходить. Я мать-одиночка, живем с сыном на пособия. Пожалуйста, помогите! Зарема Джамаева, Дагестан

Травматолог-ортопед медицинского центра «Адакам» Гусейн Рустамов (Махачкала): «У Рустама отмечен рецидив деформации обеих стоп. Мы проведем ребенку курс этапных гипсований и операцию на обеих стопах. Надеемся, мальчик будет нормально ходить».

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