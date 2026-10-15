Ярославль ждет Тасю Васильеву в январе

9 октября на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю трехлетней Таси Васильевой из Москвы («Душа поет», Наталья Волкова). У девочки врожденное нарушение развития правой ноги: отсутствует малоберцовая кость, голень укорочена, деформирована стопа, правая нога короче левой. Исправить Тасе деформацию стопы и компенсировать разницу в длине ног с использованием аппарата внешней фиксации готовы ярославские хирурги. Но оплатить дорогое лечение мама девочки не в состоянии. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 638 329 руб.) собрана. Галина, мама Таси, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.