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Газета «Коммерсантъ»

Железный мальчик

Восьмилетнего Тимура спасет дорогое лекарство
Тимур Казымов живет с мамой, папой и сестрой в Нефтеюганске. У мальчика бета-талассемия — тяжелое заболевание крови, при котором организм не вырабатывает достаточно гемоглобина. Каждые три-четыре недели врачи переливают Тимуру кровь. Но с каждым переливанием в организме копится лишнее железо, которое вредит внутренним органам. Разорвать этот порочный круг может только трансплантация костного мозга от неродственного донора. Операцию проведут в Областной детской клинической больнице в Екатеринбурге. Чтобы она прошла успешно, мальчику нужно лекарство «Джакави», но в больнице его нет. Стоит оно более 1,5 млн руб. Родители Тимура сами не смогут его купить, нужна наша помощь.
После переливания крови Тимуру становится лучше

После переливания крови Тимуру становится лучше

Игорь Лукьянов / Коммерсантъ

Футбол Тимур смотрит вместе с папой. Садится рядом, болеет, спорит. Они обсуждают прошедшие игры и будущие. У Тимура, конечно, есть любимые команды и футболисты — для него они самые интересные люди на планете. А вот мама Дилана в футболе не разбирается и постоянно рискует — стоит ей сказать что-то невпопад, следует приговор сына: «Мама, ты ничего не знаешь и все путаешь!»
Сам Тимур знает о футболе если не все, то многое. Вот только играть по-настоящему не может — ни побегать по траве за мячом, ни закричать во все горло «Гол!», обнимаясь с товарищами, ни попрыгать от радости. Играет он только виртуально — на приставке и в смартфоне. Для настоящего футбола у него нет сил.
С самого рождения анализы показывали у мальчика низкий гемоглобин. А в год он вдруг стал апельсинового цвета: пожелтели кожа и белки глаз. Назначенные лекарства не помогли.
— Мы часто лежали с Тимуром в больницах,— рассказывает Дилана.— Врачи никак не могли понять, что с сыном. Только к двум годам поставили верный диагноз: бета-талассемия — при ней нарушен синтез гемоглобина, развивается малокровие.
Мальчик рос слабым, быстро уставал, и мама возила его в коляске. В июле 2021 года гемоглобин упал критически, и понадобилось переливание крови. С тех пор его проводят каждые три-четыре недели. Первое время после переливания Тимур чувствует себя нормально. Но потом гемоглобин снижается, как заряд у телефона, и это сразу заметно: мальчик теряет силы, бледнеет, кожа желтеет, исчезает аппетит. Утром маме порой не удается разбудить Тимура в школу — и он остается дома. А при простуде уровень гемоглобина может рухнуть вообще за пару часов.
— Свое состояние Тимур мужественно терпит с самого детства,— говорит Дилана.— Организм, видимо, уже адаптировался. Сын просто не знает, что значит чувствовать себя хорошо.
Мама фиксирует переливания в дневнике донаций — и там уже 74 записи. Родители очень хотят, чтобы все это оказалось в прошлом.
Каждое переливание оставляет в организме Тимура лишнее железо. Его накопилось слишком много — увеличились селезенка и печень. Препараты, выводящие железо, мальчик принимает с 2022 года, и лишь после того, как врачи увеличили дозу вдвое, уровень железа начал снижаться. Но саму анемию эти препараты не лечат. В 2024 году Тимур проходил специальную лекарственную терапию, она не помогла: организм так и не начал сам вырабатывать гемоглобин в достаточном количестве.
Из-за увеличенных селезенки и печени любой удар или падение для мальчика опасны. Поэтому ему нельзя не только играть в активные игры, но и кататься на велосипеде и самокате.
Зато Тимур любит плавать и в воде чувствует себя уверенно, как рыбка. Особенно здорово получается нырять: он достает со дна предметы, которые закидывает в воду инструктор. Но мечта у мальчика одна: поскорее выздороветь и сыграть в футбол.
Слабым Тимур себя не считает, ведет себя как взрослый. У старшей сестры мальчика особенности развития, и маме приходится быть с ней постоянно. Но если Дилане нужно отлучиться из дома, она спокойно оставляет дочь на сына: он напоит, покормит, присмотрит и успокоит сестренку.
Врачи в Екатеринбурге сказали: вылечить Тимура можно только с помощью трансплантации костного мозга. Родители и сестра как доноры мальчику не подошли — донор будет неродственным. Чтобы повысить шансы трансплантации на успех, и до, и после нее Тимуру жизненно необходима терапия препаратом «Джакави». Но средств для его покупки у родителей мальчика нет.
Потом, после трансплантации, Тимур наконец сможет выйти на футбольное поле. Побежать. Забить свой первый гол. Только надо железному мальчику помочь — и тогда его мечта сбудется.
Наталья Волкова, Ханты-Мансийский АО

Газета «Коммерсантъ» №202

от 30.10.2026, стр. 6
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