Железный мальчик

Тимур Казымов живет с мамой, папой и сестрой в Нефтеюганске. У мальчика бета-талассемия — тяжелое заболевание крови, при котором организм не вырабатывает достаточно гемоглобина. Каждые три-четыре недели врачи переливают Тимуру кровь. Но с каждым переливанием в организме копится лишнее железо, которое вредит внутренним органам. Разорвать этот порочный круг может только трансплантация костного мозга от неродственного донора. Операцию проведут в Областной детской клинической больнице в Екатеринбурге. Чтобы она прошла успешно, мальчику нужно лекарство «Джакави», но в больнице его нет. Стоит оно более 1,5 млн руб. Родители Тимура сами не смогут его купить, нужна наша помощь.