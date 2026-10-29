Москва ждет Василису Калюжину в ноябре
23 октября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Волгоград» мы рассказали историю 16-летней Василисы Калюжиной из Волгоградской области («Инклюзивная модель», Оксана Пашина). У девочки прогрессирующий грудопоясничный сколиоз 4-й степени с боковым смещением поясничных позвонков, сильно болит спина, есть признаки дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Устранить деформацию позвоночника Василисе поможет сложная операция с установкой комбинированной динамической конструкции. Но оплатить ее семья девочки не в состоянии. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 561 324 руб.) собрана. Родители Василисы благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.
Всего с 23 октября 11 206 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Волгоград», «Тверь», «Ивтелерадио» и еще 118 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 42 компании исчерпывающе помогли 54 детям, собрано 25 281 676 руб.
Газета «Коммерсантъ» №202от 30.10.2026, стр. 6