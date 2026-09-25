Будут лекарства у Максима Черникова!

18 сентября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Южный Урал» мы рассказали историю 13-летнего Максима Черникова из Челябинской области («Будто во сне», Наталья Волкова). У мальчика острый миелобластный лейкоз, ему были проведены две трансплантации костного мозга. Сейчас, чтобы справиться с тяжелым осложнением после пересадки — реакцией «трансплантат против хозяина» с поражением кожи — и не допустить развития инфекций, мальчику нужны дорогие лекарства. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 458 492 руб.) собрана. Родители Максима благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Черников

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ Максим Черников

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ

Всего с 18 сентября 5380 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Южный Урал», «Ставрополье», «Калуга», «Саха» и еще 117 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 32 компании исчерпывающе помогли 45 детям, собрано 22 191 787 руб.