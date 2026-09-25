Из свежей почты

Рамиль Вахитов, 11 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 223 397 руб.

Внимание! Цена лечения 260 397 руб. Телезрители ГТРК «Ямал» соберут 37 тыс. руб.

Сын родился раньше срока, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. При выписке сказали, что мозг пострадал из-за гипоксии. До пяти месяцев сын даже голову не держал. Я использовала любую возможность, чтобы помочь ему, мы ездили на реабилитацию. Усилия не прошли даром: Рамиль ходит с поддержкой, учится в школе по коррекционной программе. В прошлом году благодаря Русфонду прошел терапию в московском Институте медицинских технологий (ИМТ) — у сына окрепли мышцы, улучшилась координация и моторика. Помогите продолжить лечение! Альгина Кузнецова, Ямало-Ненецкий АО

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Рамилю нужно закрепить полученный результат и восполнить отсутствующие моторные навыки».

Халид Кушалиев, 6 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 203 940 руб.

Когда Халиду был месяц, мы заметили, что его затылок будто вытянут. Сделали томографию, и выяснилось, что у сына слишком рано срослись теменные кости. Ситуация опасная, так как деформированный череп не дал бы мозгу развиваться как нужно. Халида прооперировали в Москве по госквоте, голова стала более округлой. Сейчас, чтобы скорректировать рост костей и не допустить рецидива, нужно носить специальные шлемы. Оплатить их надо самим, но собрать такую сумму наша семья не в силах. Индира Эльдарова, Чеченская Республика

Нейрохирург детского отделения Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «Халиду требуется коррекция краниальными шлемами-ортезами. В течение года по мере роста черепа понадобятся два-три шлема. Череп приобретет правильную форму».

Тася Новомирская, 8 лет, двусторонняя тугоухость, требуется слухоречевая реабилитация. 198 520 руб.

Внимание! Цена реабилитации 498 520 руб. ООО «ОЗЭУ» внесло 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 275 тыс руб.

Физически дочка развивалась по возрасту, но речи не было. После многочисленных проверок мы узнали, что она не слышит, ей провели кохлеарную имплантацию. Мы ездили на реабилитацию по ОМС, а Тася все молчала. Все изменилось после занятий в подмосковном центре «Тоша и Ко»: дочка начала повторять слова, говорить фразами. Спасибо Русфонду, что оплатил несколько курсов лечения там! Тася уже осмысленно произносит слова, а не просто их повторяет, задает вопросы. Но словарный запас маленький, дочь иногда неправильно строит предложения. Надо продолжать реабилитацию, но мне ее не оплатить. Помогите! Дарья Новомирская, Московская область

Сурдолог-оториноларинголог Центра реабилитации слуха и речи «Тоша и Ко» Полина Рубинштейн (Фрязино, Московская обл.): «Тасе нужно продолжать работу над пониманием и развитием речи, накоплением словаря».

Лера Зелиг, 7 лет, состояние после трансплантации почки, требуется обследование. 207 262 руб.

Внимание! Цена обследования 899 262 руб. Фонд «Благодеяние» внес 300 тыс. руб. Инвесторы Summit Group («ДоброИнвест») — 100 тыс. руб. ООО «ОЗЭУ» — 25 тыс. руб. Жертвователи, пожелавшие остаться неназванными, – 235 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Сахалин» соберут 32 тыс. руб.

В две недели у Леры выявили нарушение работы почек. Лечение не помогало. В Москве вынесли вердикт: хроническая почечная недостаточность, нужна пересадка почки. Она состоялась, когда дочери был год и два месяца. Лера сразу начала расти! По жизненным показаниям дочь принимает препараты против отторжения органа, и эту терапию требуется своевременно корректировать. Раз в год Лере надо проходить обследования и консультации у врачей, которые спасли ей жизнь, сейчас они работают в частной клинике. Но стоит обследование очень дорого, нужна ваша помощь! Евгения Зелиг, Сахалинская область

Детский хирург Европейского медицинского центра Надежда Раппопорт (Москва): «Если обследование не выполнить вовремя, есть риск пропустить изменения, когда их еще можно устранить. Это может привести к необратимому ухудшению функции почки, необходимости диализа и даже повторной трансплантации».

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