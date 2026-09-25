Девочке из города Павлово Нижегородской области 16 лет. У нее тяжелый прогрессирующий сколиоз. Уже не просто болят спина и голова. Уже выпятилась горбом лопатка, и в школе трудно досидеть до последнего урока. Уже сжаты собственным позвоночником внутренние органы: захлебывается сердце, не расправляются легкие, и мозгу настолько не хватает кислорода, что время от времени свет гаснет — Аня падает в обморок. Между тем это можно исправить. Сложная, но хорошо отработанная операция по новой технологии: гибкие тросики крепятся шурупами к позвонкам, протягиваются вдоль позвоночника и выпрямляют его. И не мешают потом движениям в полном объеме. И не препятствуют росту. И все как прежде. Вот только стоит эта операция с тросиками больше двух миллионов рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аня бодрится — делает уроки, читает, занимается на фортепиано, несмотря на боль в спине и черных мушек, вьющихся перед глазами

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ Аня бодрится — делает уроки, читает, занимается на фортепиано, несмотря на боль в спине и черных мушек, вьющихся перед глазами

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ

Как это — нельзя больше в волейбол? Аня долго не могла поверить, что любимый спорт теперь под запретом. Что не получится больше достать в падении трудный мяч и, отбив его, приземлиться на руки и на грудь, ничуть не ушибившись, мягко, как осенний лист. Сначала это запретили врачи, а потом Аня и сама поняла, что подобные трюки теперь для нее невозможны.

Как это — нельзя играть на фортепиано? Аня окончила музыкальную школу с отличием. Она может исполнять сложные пьесы, но, честно говоря, только первую их половину хорошо, а вторую — похуже. Не потому, что недоучила ноты, а потому, что ко второй половине спина устает, пальцы немеют и не так уже ловко бегут по клавишам. Хочется лечь. А лежа нельзя играть на фортепиано.

Как это — четыре по математике? И даже три?! Аня всегда была круглой отличницей, а теперь успеваемость стала ниже.

Есть дети, которым труднее даются точные науки, другим тяжело с гуманитарными дисциплинами. У Ани не так. Плохие оценки (а для нее это четверки, а не пятерки) в последнее время появились по предметам, которые в расписании стоят ближе к концу учебного дня. Просто потому, что Аня, как правило, не может досидеть в школе шестой и седьмой урок — отпрашивается, и ее отпускают.

Она приходит домой и пытается наверстать пропущенные уроки лежа, но лежа голова работает плохо. И вообще голова плохо работает, потому что кровь к ней течет по сосудам, которые пережаты из-за искривления позвоночника.

Иногда Аня пытается бороться. Бодрится — делает уроки, читает, занимается на фортепиано, несмотря на боль в спине и черных мушек, вьющихся перед глазами. И тогда ее организм говорит: «Все! Больше не могу!» Свет гаснет. Аня падает в обморок.

Последнее мгновение перед обмороком очень страшное. И первое мгновение после — тоже. И еще потом девочка чувствует ту особенную слабость, которая незнакома людям, никогда не терявшим сознание. Наверное, подобное испытывают старики, но у них есть целая жизнь, чтобы подготовиться к принятию своей слабости, а в Анином возрасте надо бы вообще об этом не думать, наслаждаться собственной ловкостью, но нет — свет гаснет.

Мама девочки работает медсестрой на полставке. И чтобы собрать деньги дочери на операцию, она должна работать 20 лет. При этом не есть, не пить, не покупать одежду и не кормить ни Аню, ни ее брата. Недостижимая цель. Невообразимая.

Но мы-то с вами можем ее вообразить. Больше половины необходимых для спасения девочки денег уже собрали партнеры Русфонда. Осталось меньше миллиона. Если мы соберем эти деньги, Аня с мамой сядут в поезд и отправятся в Москву.

В Москве девочке сделают операцию. Понадобится время на восстановление, но уже на следующий день после операции, проснувшись, Аня подойдет к зеркалу и увидит: спина стала прямее, плечи почти вровень, дышать нетрудно, только болят немного послеоперационные швы.

Через месяц, ну, может, через два эта боль утихнет, спина же будет становиться с каждым днем все прямее и прямее. Нужно будет делать реабилитационную гимнастику, но Ане не привыкать: она все эти годы и так ежедневно занималась лечебной гимнастикой. Но без всякого результата, а теперь результат будет.

Сколько пройдет времени? Полгода? Год? И Аня будет в состоянии досиживать все уроки. Потом снова сможет исполнять длинные фортепианные пьесы. И наконец — волейбол.

— Что, и в волейбол можно, доктор?

— Можно. Почему же нельзя?

И никогда больше не будет гаснуть свет.

Для спасения Ани Старовой не хватает 779 810 руб. Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Ани прогрессирующая форма грудопоясничного сколиоза 4-й, самой тяжелой степени. Консервативное лечение не дало результатов. Девочка испытывает сильную боль в спине, есть признаки дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Необходима операция по установке динамической металлоконструкции с использованием новой технологии VBT (Vertebral Body Tethering), которая устранит искривление, сохранив подвижность позвоночника. После операции спина максимально выпрямится, уйдет боль, восстановится баланс тела, полноценное дыхание. Аня сможет жить активной жизнью наравне со сверстниками». Стоимость операции 2 103 810 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 1 300 000 руб. Телезрители ГТРК «Нижний Новгород» соберут 24 тыс. руб. Не хватает 779 810 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Аню Старову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Ани — Татьяны Владимировны Курнавиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Инна Кравченко, Нижегородская область