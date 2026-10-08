Из свежей почты

Настя живет у нас с десяти лет. Ее мама признана недееспособной, отца нет. Родилась девочка с расщелиной губы, нёба и альвеолярного отростка. В год ей провели операцию на губе, затем на нёбе. Когда мы взяли Настю к себе, стали заниматься ее здоровьем. Дочка дышит ртом, верхняя челюсть недоразвита. Русфонд оплатил Насте первый этап ортодонтии, спасибо! Сейчас, чтобы подготовиться к операции на верхней челюсти, надо продолжить лечение. Но самим нам не справиться с оплатой, у нас восемь приемных детей. Галина Абеленцева, Краснодарский край