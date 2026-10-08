Из свежей почты
09.10.2026, 02:02
Алеша Маряшин, 9 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 223 397 руб.
Внимание! Цена лечения 260 397 руб. Телезрители ГТРК «Саратов» соберут 37 тыс. руб.
Из-за резус-конфликта у Алеши диагностировали гемолитическую болезнь, при которой эритроциты разрушаются материнскими антителами. У сына отказали почки и сердце, был отек мозга и судороги. Впоследствии у Алеши выявили ДЦП, он не стоит и не ходит. После шести курсов в московском Институте медтехнологий (ИМТ), два из которых оплатил Русфонд, у сына улучшилось зрение, снизилась эпиактивность, произошло развитие моторики. Сейчас Алеше нужно восстановиться после операции на тазобедренном суставе, разработать мышцы и научиться новым навыкам. Помогите с оплатой! Елена Маряшина, Саратовская область
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Необходимо продолжать лечение, направленное на коррекцию мышечного тонуса Алеши, расширение двигательных возможностей, развитие речи и мелкой моторики».
Настя Степанова, 13 лет, расщелина альвеолярного отростка, требуется ортодонтическое лечение. 142 860 руб.
Внимание! Цена лечения 475 860 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 300 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кубань» соберут 33 тыс. руб.
Настя живет у нас с десяти лет. Ее мама признана недееспособной, отца нет. Родилась девочка с расщелиной губы, нёба и альвеолярного отростка. В год ей провели операцию на губе, затем на нёбе. Когда мы взяли Настю к себе, стали заниматься ее здоровьем. Дочка дышит ртом, верхняя челюсть недоразвита. Русфонд оплатил Насте первый этап ортодонтии, спасибо! Сейчас, чтобы подготовиться к операции на верхней челюсти, надо продолжить лечение. Но самим нам не справиться с оплатой, у нас восемь приемных детей. Галина Абеленцева, Краснодарский край
Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «С помощью несъемных ортодонтических аппаратов мы проведем подготовку к хирургическому лечению».
Сава Семенов, 1 месяц, врожденная двусторонняя косолапость, требуется лечение по методу Понсети. 129 620 руб.
Внимание! Цена лечения 158 620 руб. Телезрители ГТРК «Хакасия» соберут 29 тыс. руб.
О врожденной косолапости сына я узнала во время беременности. Когда Сава родился, оказалось, что стопы подвернуты сильнее, чем предполагалось. После выписки мы поехали к ортопеду, который лечит косолапость по методу Понсети. Он сказал, что готов помочь: провести гипсования с хирургией, после чего сын будет носить специальную обувь. Начинать лечение нужно как можно скорее, пока стопы пластичны. Но нашей семье с тремя детьми оплату не потянуть. Помогите! Ксения Семенова, Хакасия
Травматолог-ортопед клиники «Новая ортопедия» Глеб Андрианов (Минусинск, Красноярский край): «Саве требуется лечение по методу Понсети с постепенным выведением стоп в правильное положение и гипсованием. Следующий этап — ахиллотомия, и потом снова гипсование».
Игорь Дорошкевич, 9 лет, состояние после трансплантации почки, требуется обследование. 164 422 руб.
Внимание! Цена обследования 893 422 руб. Фонд «Благодеяние» внес 400 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 300 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Тверь» соберут 29 тыс. руб.
В роддоме выяснилось, что у сына нарушена работа почек. Врачи выявили хроническую почечную недостаточность и предупредили, что потребуется пересадка почки. Она состоялась почти в три года. Игорь начал расти! Сын постоянно принимает препараты против отторжения почки. Ему нужно регулярно наблюдаться у врачей, которые делали пересадку, проводить УЗИ и биопсию почки, корректировать терапию. Уже дважды читатели Русфонда помогали нам в этом, всем спасибо! Пришло время для следующего обследования. Помогите его оплатить! Елена Дорошкевич, Тверская область
Детский хирург Европейского медицинского центра Надежда Раппопорт (Москва): «Чтобы пересаженная почка работала стабильно, Игорю требуется регулярное наблюдение. Это позволяет мальчику жить полноценной жизнью и вовремя получать помощь при малейших признаках неблагополучия».
Почта за неделю 2.10.2026–8.10.2026
Получено писем — 81
Принято в работу — 64
Отправлено в Минздрав РФ — 0
Получено ответов из Минздрава РФ — 0
Газета «Коммерсантъ» №187от 09.10.2026, стр. 6