Из свежей почты

Алина родилась раньше срока, развивалась с задержкой. А в два с половиной года совсем ослабела и утратила все навыки. Врачи поставили диагноз ДЦП. С четырех лет дочку лечат в московском Институте медтехнологий (ИМТ) на средства Русфонда. Спасибо всем, кто нас поддерживает! После каждого курса лечения заметны результаты. Алина стала активнее: занималась музыкой и танцами, полюбила петь и рисовать. И речь улучшилась. Дочка хорошо учится в коррекционной школе. Но ей еще трудно обслуживать себя, она нуждается в помощи в быту. Нас ждут на очередной курс в ИМТ, и мы опять просим вашей поддержки. Дарима Мункуева, Московская область