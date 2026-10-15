Из свежей почты
Алина Исраилова, 15 лет, поражение центральной нервной системы, требуется курсовое лечение. 257 112 руб.
Алина родилась раньше срока, развивалась с задержкой. А в два с половиной года совсем ослабела и утратила все навыки. Врачи поставили диагноз ДЦП. С четырех лет дочку лечат в московском Институте медтехнологий (ИМТ) на средства Русфонда. Спасибо всем, кто нас поддерживает! После каждого курса лечения заметны результаты. Алина стала активнее: занималась музыкой и танцами, полюбила петь и рисовать. И речь улучшилась. Дочка хорошо учится в коррекционной школе. Но ей еще трудно обслуживать себя, она нуждается в помощи в быту. Нас ждут на очередной курс в ИМТ, и мы опять просим вашей поддержки. Дарима Мункуева, Московская область
Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Алине нужно продолжать лечение, чтобы расширить кругозор, улучшить речь и память, развить навыки самообслуживания».
Саша Фохт, 6 лет, синдром Гольденхара, недоразвитие нижней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 149 176 руб.
Внимание! Цена лечения 308 176 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 130 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ямал» соберут 29 тыс. руб.
У сына редкое нарушение развития — синдром Гольденхара: с рождения деформированы кости лица, ушные раковины, недоразвиты челюсти, повреждены слуховые проходы. Зубы у сына прорезались в срок, но сразу начали разрушаться. Из-за недоразвития нижней челюсти нарушен прикус, Саше трудно говорить, откусывать, жевать и глотать. Ему необходимо длительное ортодонтическое лечение, но его оплата неподъемна для нашей семьи. Светлана Чегодарь, Ямало-Ненецкий АО
Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Саше предстоит длительное ортодонтическое лечение для восстановления жевания, глотания и развития речи. Лечение подготовит мальчика к операции — компрессионно-дистракционному вытяжению нижней челюсти».
Миша Кшнясев, 11 месяцев, деформация и укорочение правой ноги, требуется этапное хирургическое лечение. 177 234 руб.
Внимание! Цена лечения 564 234 руб. ООО «Вайнстайл» внесло 15 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 335 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 37 тыс. руб.
Миша родился с укороченной правой ножкой, стопа была подвернута, а на ней только три пальчика, два из них — сросшиеся. Рентген показал, что малоберцовая кость в правой голени отсутствует. Сын быстро растет, активно ползает и встает на ножки, как-то приспособился. Но разница в длине ног увеличивается и уже составляет 7 см. Я обратилась к известному ортопеду Максиму Александровичу Вавилову, который исправляет сложные деформации ног у детей. Доктор берется лечить Мишу! Потребуется ряд операций, и первую необходимо провести срочно. Прошу, помогите ее оплатить! Анна Кшнясева, Кемеровская область
Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Мы готовы провести Мише многоэтапное хирургическое лечение. Вначале исправим деформацию стопы и голени, зафиксируем кость голени спицами. Позже спицы будут извлечены. Следующий этап планируется через два-три года».
Альфия Ирикбаева, 9 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 374 032 руб.
Внимание! Цена операции 502 032 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 28 тыс. руб.
У Альфии проблемы с сердцем с рождения. В первые же сутки жизни у нее обнаружили дефект межпредсердной перегородки. Дочка вовремя научилась сидеть, ходить, говорить, но часто и тяжело болела с высокой температурой и одышкой. Альфия находится под наблюдением кардиологов, недавнее обследование показало, что дефект увеличился. Врачи говорят, что нужна операция, и готовы провести ее щадящим способом — закрыть дефект окклюдером. Но она стоит дорого, а у нас денег нет — в семье трое детей. Пожалуйста, помогите! Гульсара Ирикбаева, Омская область
Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У Альфии дефект межпредсердной перегородки. Учитывая анатомию порока сердца и начальные признаки легочной гипертензии, требуется эндоваскулярное закрытие дефекта окклюдером. После щадящей операции девочка быстро восстановится и окрепнет».
Почта за неделю 9.10.2026–15.10.2026
Получено писем — 62
Принято в работу — 46
Отправлено в Минздрав РФ — 0
Получено ответов из Минздрава РФ — 0
Газета «Коммерсантъ» №192от 16.10.2026, стр. 6