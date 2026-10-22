Между надеждой и отказом

В последнее время система подачи обращений стала сложнее. Это связано с вступлением в силу в 2025 году обновлений закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Каждое обращение теперь регистрируют на едином портале «Госуслуги», а заявителю приходит SMS с подтверждением отправки. Для этого обязательно нужен номер телефона. С одной стороны, это хорошо, так как заявитель в любой момент может проверить статус обращения в своем личном кабинете на «Госуслугах» — на рассмотрении, в работе или уже готов ответ. Но одновременно это создает и новые риски: человек официально «появляется» в системе Минздрава, однако не все к этому готовы. По нашему опыту, некоторые родители переживают, что обращение в федеральный центр может ухудшить отношение к ним в регионе и местные врачи будут считать их «проблемными пациентами». Поэтому теперь перед подачей каждого запроса мы всегда разъясняем принципы работы системы и спрашиваем согласие на отправку документов. В итоге половина родителей перестает выходить на связь или отказывается от отправки запроса.