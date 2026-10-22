Из свежей почты
Василиса Попова, 10 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 260 397 руб.
Дочка при рождении перенесла кислородное голодание, была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ей диагностировали детский церебральный паралич. Мы всеми силами помогаем Василисе преодолеть задержку в развитии. Дочка научилась сидеть и ходить, но шагает неуверенно, согнув колени, мелкая моторика слабая. Интеллект у Василисы сохранен, она учится в обычной школе, занимается музыкой по классам виолончели и вокала, у нее хорошая речь. Нас ждут на курс лечения в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва), но оплатить его мы не в силах. Антон Попов, Москва
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Василисе нужно скорректировать тонус мышц, укрепить и развить их, увеличить подвижность суставов, улучшить координацию движений и ходьбу».
Алеша Гревцов, 15 лет, недоразвитие верхней челюсти, нарушение прикуса, требуется ортодонтическое лечение. 146 860 руб.
Внимание! Цена лечения 475 860 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Жертвователи, пожелавшие остаться неназванными,— 250 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Тверь» соберут 29 тыс. руб.
Сын астматик, почти всегда дышал ртом, что сказалось на росте челюстей: верхняя перестала развиваться, сузилась, сместилась назад. Зубам мало места, они растут скученно и разрушаются. Нарушился прикус, нижние передние зубы полностью перекрывают верхние. Алеша замкнулся, перестал улыбаться, при разговоре прикрывает рот рукой. Говорит нечетко. Но учится хорошо, очень старается. Ему предстоит операция на челюстях, а сейчас надо срочно начать сложное ортодонтическое лечение. Но мне его не оплатить: я вдова, доходы небольшие. Помогите! Наталья Гревцова, Тверская область
Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Для расширения верхней челюсти мы установим Алексею несъемный аппарат с мини-винтами, удалим зачатки нижних зубов мудрости. Лечение подготовит мальчика к операции».
Ксюша Балаховская, 10 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 200 638 руб.
Внимание! Цена лечения 550 638 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 350 тыс. руб.
У дочки тяжелая форма несовершенного остеогенеза, ее кости легко ломаются. Ксюшу лечат в клинике GMS (Москва), в оплате помогает Русфонд. В результате терапии дочка окрепла, число переломов сократилось. Правое бедро и голени ей укрепили раздвижными штифтами, Ксюша смогла ходить. Но потом она получила два перелома позвоночника и перелом бедра. Сейчас передвигается в инвалидном кресле, очень хочет поскорее вновь встать на ноги. Нужен еще один курс терапии, и мы снова просим вашей поддержки! Ольга Балаховская, Белгородская область
Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Анастасия Вартомянц-Чупрякова: «Ксюша прошла 22 курса специализированной терапии и пять сложных операций. Курсы терапии в сочетании с физической реабилитацией необходимо продолжать».
Тимур Ахмедов, 11 лет, лимфатическая мальформация — патология развития лимфатических сосудов, спасет лекарство. 141 274 руб.
Внимание! Цена лекарства 428 274 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Жертвователь, пожелавший остаться неназванным,— 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ивтелерадио» соберут 37 тыс. руб.
У сына врожденная аномалия развития лимфатических сосудов (лимфангиома) — доброкачественное новообразование. Оно увеличивается, это может привести к печальным последствиям. Лимфангиому дважды удаляли, но сосуды разрастаются снова. Врачи московской клиники после обследования рекомендовали терапию препаратом, сдерживающим рост новообразования. Но лекарство дорогое, купить его мы не можем. Пожалуйста, не оставляйте нас! Юлия Ахмедова, Ивановская область
Педиатр, заведующая детской поликлиникой №2 Кинешемской центральной районной больницы Елена Смирнова (Кинешма, Ивановская обл.): «Учитывая характер заболевания, Тимуру по жизненным показаниям необходим прием препарата сиролимус».
Почта за неделю 16.10.2026–22.10.2026
Получено писем — 59
Принято в работу — 45
Отправлено в Минздрав РФ — 0
Получено ответов из Минздрава РФ — 0
Газета «Коммерсантъ» №197от 23.10.2026, стр. 6