Из свежей почты

Дочка при рождении перенесла кислородное голодание, была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ей диагностировали детский церебральный паралич. Мы всеми силами помогаем Василисе преодолеть задержку в развитии. Дочка научилась сидеть и ходить, но шагает неуверенно, согнув колени, мелкая моторика слабая. Интеллект у Василисы сохранен, она учится в обычной школе, занимается музыкой по классам виолончели и вокала, у нее хорошая речь. Нас ждут на курс лечения в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва), но оплатить его мы не в силах. Антон Попов, Москва