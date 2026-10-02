Цифры, которые спасают

Иногда лучше всего о большой работе говорят не слова, а цифры. В истории Русфонда за 30 лет накопилось немало впечатляющих показателей — они отражают не только масштаб деятельности фонда, но и уровень доверия общества. Демонстрируют, на что способны наши читатели, когда объединяются ради общего дела. В этой подборке — десять фактов, за которыми стоят и реальные судьбы, и системные изменения в российской благотворительности.

1. Самый успешный по сборам год в Русфонде — 2017-й. Было собрано 1 863 846 188 руб., помощь получили 2839 детей.

2. Самый быстрый сбор: в декабре 2013 года в эфире Первого канала за три часа телезрители собрали для Русфонда 96 млн руб. с помощью SMS-пожертвований (проект «Русфонд на Первом»).

3. 138 млн руб.— объем эндаумента Русфонда. Он зарегистрирован в декабре 2024 года и состоит из целевого капитала №1 «Основа добрых дел», который призван обеспечить стабильность Русфонда, и целевого капитала №2 «Инвестиции в детство» для помощи тяжелобольным детям и внедрения высоких медицинских технологий.

4. Самым крупным федеральным корпоративным партнером Русфонда является российская компания со взносом за семь лет в 357 млн руб. Она пожелала остаться неназванной, на эти деньги вылечены 828 детей со всей России. Крупнейшим региональным жертвователем стал БФ «Татнефть»: с 2019 года помощь получили 240 детей из регионов присутствия фонда более чем на 127 млн руб.

5. Самый крупный частный жертвователь — человек, пожелавший остаться неизвестным, который в 2024 году оказал единовременную помощь 41 ребенку на сумму 37 млн руб.

6. Самое маленькое частное пожертвование — 1 копейка, и есть люди, которые ежемесячно делают взносы по 1–10 руб.

7. Самая высокая цена спасения — 30 820 867 руб. на лекарство Максиму Ракшину из Волгограда в 2020 году. У Максима был сложный диагноз — нейробластома правого надпочечника. Он перенес операцию, химиотерапию и пересадку собственных стволовых клеток. Для полного излечения мальчику требовался очень дорогой препарат карзиба (динутуксимаб бета). Сейчас Максим чувствует себя отлично, полон сил, учится в девятом классе, готовится к ОГЭ.

8. Пять диагнозов, наиболее востребованных у жертвователей Русфонда. Чаще всего наши читатели помогают детям с болезнями сердца, на 2-м месте — онкологические и онкогематологические заболевания, на 3-м — патологии позвоночника, на 4-м — врожденные и приобретенные заболевания челюстно-лицевой области и деформация черепа, на 5-м — ортопедия, помощь детям с аномалиями развития рук и ног.

9. 25 лет сайту Русфонда rusfond.ru. Сегодня это и самостоятельная сборочная площадка, и агрегатор всех наших публикаций в 123 дружественных СМИ. Помимо просьб о помощи здесь размещаются отчеты о сборах, результаты лечения и родительские благодарности. А наши мобильные приложения удостоены премий Рунета, «Золотой кот» Ассоциации фандрайзеров и Digital Communications Awards. Сборы на сайте составляют до 45% от всех пожертвований в Русфонд.

10. Самый необычный грант — «Екатерининской Ассамблеи», крупнейшего в России ежегодного благотворительного аукциона, который проводит Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей. Гранты «Екатерининской Ассамблеи» Русфонд получил на пять своих проектов на сумму 167 209 157 руб.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда