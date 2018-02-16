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17 июня, понедельник
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Новости
11:37
Михаил Бабич назначен заместителем главы Минэкономики
10:35
Минэнерго ответило на сообщения об активизации кибератак США против России
11:20
Полпред президента взял под личный контроль конфликт в Чемодановке
11:27
Курс биткойна достиг годового максимума
12:24
Умер бывший первый зампред КГБ СССР
13:05
США отложат до ноября публикацию «сделки века» по Ближнему Востоку
13:02
Mail.ru начала тестирование голосового помощника «Маруся»
12:57
Строительство храма в Екатеринбурге начнут не раньше 2020 года
12:45
Google назначил Стэнли Чена новым главой подразделения в Китае
12:34
ОНФ предложил запретить продажу крепкого алкоголя в розницу
12:16
СП нашла у «Мосфильма» договор аренды в несуществующей валюте
12:14
Гильерме стал вратарем года по версии «Огонька»
12:07
Блогер Хованский стал помощником депутата Власова
11:58
Россия и Китай подпишут новое соглашение о безвизовых поездках туристических групп
11:54
Huawei ожидает потери $30 млрд из-за санкций США
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(обновлено: 17.06.2019)
Деятельность "Россетей"
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Банкротства
Конференции
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Фотоагентство
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